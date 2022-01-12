طلاب جامعة كوباني يطالبون بإطلاق سراح المعلمة زارا محمدي

أدلي بالبيان، اليوم، أمام مبنى جامعة كوباني بمشاركة العشرات من الطلبة والمعلمين، حاملين صور المعتقلة في سجون الدولة الإيرانية، زارا محمدي.

وقرئ البيان من قبل طالبة قسم الأدب الكردي في جامعة كوباني، شارة عبدو، وجاء فيه "إن اللغات هي أساس المجتمعات وهويته، وأعداء الشعب الكردي يحاولون عبر التاريخ طمس الهوية الكردية وإمحاء لغته بكافة الطرق والسبل الممكنة".

وتابع البيان قائلاً إن "زارا محمدي إدارية في مجلس الثقافة والمجتمع في إقليم سنه شرق كردستان، وهي معلمة اللغة الكردية، ولأنها تعلم الأطفال الكرد بلغتهم الأم، فإن دولة إيران حكمت عليها بالسجن 5 سنوات".

أشار البيان إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي ترتكب فيها الدولة الإيرانية انتهاكات بهذا الشكل، وتعمل على استهداف الشخصيات الوطنية مثل زارا لتقضي على الهوية الكردية.

وأكد أن أعداء الشعب الكردي الذين يحتلون أراضي كردستان يهدفون إلى إبادة الشعب الكردي دائماً، وأضاف "لذا يرتكبون الانتهاكات اللا إنسانية بحق الكرد".

وقال البيان إن "الدولة التركية أيضاً تمارس الأعمال اللا أخلافية لتقف في وجه التقدم الذي يحرزه الشعب الكردي، ليس فقط في شمال كردستان بل في الجنوب والغرب أيضاً، وإنها تستهدف مناطق في روج آفا وترتكب انتهاكات بحق شعب المنطقة".

استنكر البيان باسم جامعة كوباني- قسم الآداب ـ الانتهاكات التي ترتكبها دولة إيران، وناشدت كافة الأكاديميات والعلماء والمثقفين وكافة المنظمات الحقوقية التي تعنى بحماية حقوق الإنسان أن يكونوا أهلاً للمعلمة، زارا محمدي، وكل من سار ويسيرون على خطاها، ووضع حداً للانتهاكات اللاإنسانية وإعلان الحقائق عبر أقلامهم وأقوالهم.

واختتم البيان بترديد الشعارات التي تطالب بحرية المعلمة زارا محمدي.

وهذه ليست المرة الأولى التي تعتقل فيها السلطات الإيرانية، معلمة اللغة الكردية زارا محمدي، فقد تم اعتقالها عام 2019، وذلك بسبب تعليمها للغتها الأم للأطفال في مدينة "سنه" بروجهلات كردستان، وبعدها تم إطلاق سراحها، ثم اعتقلت عام 2020 مجدداً، وحكم عليها بالسجن 10 أعوام ليخفف بعدها الحكم إلى خمس أعوام، وتم إخراجها بكفالة حينها، ليتم اعتقالها في الـ 8 من شهر كانون الثاني الجاري، من قبل السلطات الإيرانية من جديد.

(م ع/ج)

ANHA