طلاب جامعة كوباني ينددون بهجمات الاحتلال التركي على المنطقة

أدلى طلاب جامعة كوباني، اليوم، ببيان إلى الرأي العام، تحت شعار "مبادرة المستقبل تتحدث"، نددوا فيه بالهجمات التركية الأخيرة على مدينة كوباني وقرى في ريفها الشرقي يوم الـ 8 من كانون الثاني الجاري والتي أسفرت عن استشهاد مواطن وجرح 12 آخرين، بينهم نساء وأطفال، من بينهم 6 أفراد من أسرة واحدة.

وقرئ البيان أمام مشفى كوباني الذي لا يزال يقدم العلاج لبعض جرحى الاستهداف التركي، من قبل الطالبة ليلى قهرو، بحضور العشرات من طلاب جامعة كوباني.

وقال الطلبة في بيانهم إن "هجمات الدولة التركية التي تطال أرضنا وصلت إلى مستويات مخيفة"، وأضاف البيان "هذا الإرهاب يشن هجمات على شمال وشرق سوريا، وخاصة في الأشهر الأخيرة على مدينة كوباني، واجتاز كل الحدود، وللأسف هذا يحصل أمام أعين جميع العالم، وهذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها الدولة التركية الإرهابية المدنيين، بينهم أطفال ونساء".

وأوضح البيان أن "هذه الهجمة أثبتت لنا مرة أخرى أن لا فرق بين الدولة التركية الفاشية ومرتزقة داعش، فهزيمة المرتزقة في كوباني أثارت غضب الدولة التركية، لذا قررت الانتقام من كوباني بشن هكذا هجمات عشوائية".

وطالب البيان جميع دول العالم والرأي العام برؤية ما تفعله الدولة التركية الإرهابية، وأن يكونوا ذوي موقف صارم تجاه هجماتها على المنطقة.

وبعد الانتهاء من قراءة البيان، زار الطلبة الطفل "عبدو مصطفى حنيفي" البالغ من العمر 4 أعوام والذي بترت ساقه جراء قصف دولة الاحتلال التركي على قرية قره موغ، السبت المنصرم وتمنوا له الشفاء العاجل.

(م أ/ج)

ANHA