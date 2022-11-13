طلاب جامعة السليمانية وإدارة جامعة كرميان يواصلون احتجاجهم على عدم الاستجابة لمطالبهم

وحسب الوكالة، فإن "المحتجين أقدموا على غلق باب رئاسة الجامعة، منذ ساعات الصباح الأولى، ومنعوا دخول الموظفين والمدرسين إلى الجامعة، وكذلك منعوا خروج أي أحد من الجامعة".

وأشارت الوكالة إلى "أن سبب الاحتجاج هو عدم الاستجابة لمطالب الطلاب الذين طالبوا بها على مدار العام الماضي، والتي وعدت بعض الجهات بالاستجابة لها".

وأوضحت "أن مطالب الطلاب تتلخص بـ "صرف المنح الشهرية في وقتها، بالإضافة إلى زيادتها، وكذلك تخفيض رسوم الدراسات المسائية، وتحسين نوعية الخدمات في الأقسام الداخلية".

وأفادت بأن الطريق العام (الخروج من السليمانية باتجاه طاسلوجة) مغلق بشكل شبه كامل حتى هذه اللحظة، أمام حركة المركبات، من قبل الطلبة.

وتابعت "ما يزال الطلاب أمام جامعة السليمانية يواصلون احتجاجاتهم، في حين تدخلت القوات الأمنية لإنهاء التظاهرات والاحتجاجات وفتح الطريق أمام حركة المركبات، وفي غضون ذلك؛ تظاهر طلبة جامعة كرميان للمطالبة بانتظام صرف المنحة الشهرية وزيادتها، فضلًا عن تخفيض أجور الدراسة المسائية".

وعلى مدار الأسبوع الماضي، تظاهر طلاب جامعة كرميان وحلبجة وكويه والسليمانية؛ للمطالبة بإقرار قانون يلزم وزارة المالية والاقتصاد والتعليم العالي في جنوب كردستان، بصرف المنح الشهرية بصورة منتظمة، وزيادتها لتصبح 150 ألف دينار للطلاب خارج المدن، و100 ألف دينار للطلاب داخل مركز السليمانية، وتخفيض رسوم الدراسات المسائية إلى 55٪ وتحسين خدمات الأقسام الداخلية.

(ل م)