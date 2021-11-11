تل حميس تودع الشهيد صالح الرمضان إلى مثواه الأخير

واستقبل المئات من أهالي ناحية تل حميس جثمان الشهيد، صالح الرمضان، في مزار الشهداء، وذلك بعد وصول موكب من السيارات والحافلات، حيث حمل رفاق الشهيد جثمانه على أكتافهم، وصولاً إلى منصة تشييع الشهداء، تلاها تقديم عرض عسكري تزامن مع وقوف المشيعين دقيقة صمت.

تخلل مراسم التشييع عدة كلمات أولها كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء ألقاها خليل العمري وقال: " أي ثوره تحتاج إلى رساله وتحتاج إلى دماء أما الدماء فقد قدمناه كثيرا، أما الرسالة التي تعتمدها هي رسالة إخوة الشعوب وها نحن اليوم نزف الشهيد تلو الشهيد في سبيل إيصال هذه الرسالة للعالم".

وناشد خليل مجلس الأمن والمجتمع الدولي ليقفوا بجانب ابناء مناطق شمال وشرق سوريا الذين يتبنون مشروع إخوة الشعوب.

وأدان أحمد الحسين خلال كلمة القاها باسم قوى الأمن الداخلي الهجمات التي تتعرض لها المنطقة على يد تركيا وسط صمت دولي، وشدد على ضرورة الوقوف صفاً واحداً في وجه العدوان التركي، مؤكداً أن دماء الشهداء لن تذهب سدى، بل ستحقق كرامة وحرية شعوب شمال وشرق سوريا وعموم المنطقة.

وأما صالح الخلف ألقى كلمة باسم مجلس ناحية تل حميس دعا فيها بالتكاتف ورفع وتيرة النضال لأنها السبيل الوحيد للوقوف أمام هجمات الاحتلال التركي.

وبعد الانتهاء من الكلمات، قرئت وثيقة الشهيد، وتم تسليمها إلى أهل الشهيد، ليوارى بعدها جثمانه الشهيد الثرى إلى جانب رفاقه الشهداء، وسط ترديد الشعارات التي تمجد الشهادة.

(آ)

ANHA