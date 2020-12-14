تل حميس تتظاهر ضد الهجمات التركية والصمت الدولي

وشهدت معظم مناطق شمال وشرق سوريا فعاليات منددة بالهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا. وفي هذا السياق، تظاهر أهالي تل حميس.

ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها" لا للاحتلال والإبادة، معاً لنحمي المرأة والحياة"، الاحتلال عنف"، كما وحمل المتظاهرون صور القائد عبدالله اوجلان واعلام قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية المرأة.

وانطلقت المظاهرة من أمام مقر "الترافيك" في ناحية تل حميس، وجابت الشارع الرئيسي. وأدانت الإدارية في مؤتمر ستار بناحية تل حميس نيرة الحمكو " الصمت الدولي حيال الجرائم التي يرتكبها الاحتلال التركي في مناطق شمال وشرق سوريا.

واعتبرت الصمت الدولي ضوءً أخضراً للهجمات التركية، قائلة:" هذا الصمت والسكوت هو ما يعطي الضوء الأخضر لأردوغان ومرتزقته للاستمرار في اعتداءاته على أرضنا واحتلالها".

وتابعت نيرة الحمكو، "نحن نساء مؤتمر ستار ونساء المكون العربي نعلن مساندتنا لقوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية المرأة، و يتطلب منها جميعنا بأن نكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقنا وأن نكون متيقظين لما يحاك من حولنا من مؤامرات خبيثة تهدف لزعزعة الأمن واستقرار المنطقة".

وانتهت المظاهرة بترديد الشعارات التي تنادي بحرية القائد عبدالله اوجلان وتستنكر هجمات جيش الاحتلال التركي .

(ش أ/ م ح )

ANHA