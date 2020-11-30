تكثيف ساعات تسجيل الدروس للمرحلة الثانوية خلال فترة الحظر الكلي

في ظل الانتشار الكبير لفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، على الرغم من المجهود الذي بذلته الإدارة الذاتية لمنع تفشيه، وبعد الارتفاع الكبير للإصابات، اتخذت خلية الأزمة قرارًا بفرض الحظر الكلي على مدن الحسكة، وقامشلو، والطبقة، والرقة، وأوقفت العملية التعليمية في المدارس والجامعات لمنع حدوث تجمعات وتفشي الفيروس أكثر.

الفيروس تسبّب في توقف العملية التعليمية العام المنصرم في مناطق شمال وشرق سوريا، ولمنع انقطاع الطلبة عن التعليم بدأت هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بنظام التعليم عن بُعد "أون لاين"، عن طريق بث دروس مسجلة على قناة اليوتيوب الخاصة بهيئة التريبة والتعليم، وأيضًا على قناة روج آفا الفضائية في أوقات محددة.

وشمل التسجيل، العام الفائت، المرحلتين الابتدائية والإعدادية فقط، كون مناهج المرحلة الثانوية لم تكن قد أُعدّت بعد، ولكن بعد تجهيزها هذا العام، بدأت هيئة التربية والتعليم بتسجيل المناهج الثانوية أيضًا، لتكون جاهزة للعرض في حال فرض حظر كلي وانقطاع الطلبة عن التعليم.

وتُسجّل، حاليًّا، دروس المرحلة الثانوية باللغة العربية في مدينة الحسكة، من قبل فريق الإعلام في الإدارة العامة للمدارس بمقاطعة الحسكة، كما تتم عمليات المونتاج في الوقت نفسه بعد انتهاء المعلمين من دروسهم.

الإدارة العامة للمدارس في الحسكة استغلت فترة الحظر الذي فُرض على المدينة، ولمدة عشرة أيام، في تكثيف عدد ساعات العمل وتسجيل دورس أكثر للانتهاء منها، ولتكون جاهزة للعرض في وقتٍ قريب.

المشرف على تسجيل الدروس في أكاديمية الشهيد عكيد جيلو في الحسكة، باسل الضامن، أوضح لوكالتنا، أنه يتم تحضير الدروس باللغة العربية في مدينة الحسكة، وباللغة الكردية في فرع الأكاديمية بمقاطعة قامشلو".

ونوه الضامن إلى أنه تم تخصيص مدرّس لكل مادة، ويبدؤون التسجيل من الساعة الـ 8 صباحًا وحتى الساعة الـ 14:00ظهرًا ببرنامج منظم للمعلمين.

وأضاف الضامن "قمنا باستغلال فترة الحظر الكلي على مدينة الحسكة، وكثفنا من تسجيل الدروس لتكون جاهزة في حال تقرر عرضها، ويستفيد منها الطلبة".

ولفت الضامن، في نهاية حديثه، إلى أن المعلمين في أكاديمية الشهيد عكيد جيلو تم تفريغهم فقط للأكاديمية لإعطاء دورس "أون لاين" للطلبة وفي جميع الاختصاصات.

(هـ ن)

ANHA