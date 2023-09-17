تكثيف التدريبات للرجال والنساء محور تركيز الاجتماع السنوي لأكاديمية ستار

عقدت أكاديمية ستار للتدريب التابعة لمؤتمر ستار، اجتماعها السنوي اليوم، في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب.

حضر الاجتماع لجنة التدريب التابعة لمؤتمر ستار، وممثلات عن لجان التدريب التابعة للمؤسسات المدنية والخدمية والأحزاب السياسية.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، بعدها قرأت الإدارية في أكاديمية ستار، آرجين أمد، تقييمات القائد عبد الله أوجلان حول أهمية التدريب، وشددت فيها على ضرورة التدريب لتشكيل مجتمع سياسي أخلاقي سليم.

كما أوضحت التقييمات أن التدريب سبيل لتحقيق كل عمل، وأنه لا تختلف أهميته عن أهمية البسملة أثناء البدء بأي عمل، وأن مجتمعاً دون تدريب هو مجتمع عشوائي وغير منظم.

كما قرئ التقرير السنوي للأكاديمية عن عام كامل، قرأته عضوة لجنة التدريب شيلان خليل، وتتضمن تقييم الوضع السياسي ووضع المرأة والقائد عبد الله أوجلان، وحرب الشعب الثورية وأنشطة الأكاديمية خلال عام من حيث فتح الدورات التدريبية وإلقاء المحاضرات.

ومن ثم افتتح باب النقاش أمام الحاضرات لطرح مقترحاتهن، لوضعها في جدول أعمالهن وتنفيذها خلال العام المقبل، حيث أكدت عضوة المجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية، روشين إبراهيم، على أن سبيل التحرر والتقدم يبدأ من التدريب، وقالت: "عبر التدريب نستطيع الوصول إلى ما نريد".

كما شددت على ضرورة تشبّع المتدرب بالفكر ليكون قادراً على إعطاء التدريب الصحيح ويساهم في تنظيم المجتمع، وقالت: "التدريب الصحيح يؤمّن ديمومة وسيرورة المجتمعات، لذا على المدرب أن يكون لائقاً وقادراً ومتمكناً في إعطاء التدريب، لأن مكانة المتلقي لا تختلف عن مكانة الملقي".

واتفقت سعاد حسن الإدارية في أكاديمية المجتمع الديمقراطي، مع روشين، في رأيها من ناحية أهمية التدريب، وقالت: "الأسلوب الصحيح والتعامل المناسب والإرادة الحرة من مهام التدريب، ولولاه ينعدم التنظيم في المجتمعات".

وأشارت سعاد إلى أن التدريب له القدرة على انتشال الفرد من المشاكل، وقالت: "يخفف التدريب من معاناة الفرد، ويغني فكره ويغذي روحه، ويعلّمه كيفية التصرف أثناء وقوعه في المشاكل، لذا هو السبيل لحل القضايا".

ليختتم الاجتماع بجملة بنود توصلت إليها الحاضرات، أبرزها:

فتح التدريبات للرجال، وافتتاح دورات تدريبية مغلقة للنساء، إعطاء تدريب اللغة الكردية لـ لجنة التدريب، والاستمرار في تدريب المتدربين لتحسين وتعزيز مهاراتهم في الإعطاء.

(ن ش/ س ر)

ANHA