تكثيف الجهود النسائية للرد على هجمات الذهنية الذكورية

تشير نجبير رضوان رمو إلى أن ما تتعرض له المرأة من جرائم عنف وقتل، "ظاهرة عالمية"، لكن "تختلف أشكالها وأساليبها من منطقة إلى أخرى".

وتوضح المواطنة من ناحية كركي لكي في مقاطعة قامشلو، أن الذهنية الذكورية، يصعب تغييرها في عدة سنوات، مؤكدة "علينا بذل جهود أكبر وتصعيد نضالنا ومقاومتنا حتى نقوم بتغييرها".

وتعرب نجبير عن رفضها التام لجرائم قتل النساء تحت أي ذريعة كانت، وأكدت: "المرأة ليست شرفاً ليتم حمايته، فهي ذات قوة وإرادة قادرة على حماية نفسها، إنما الأرض والوطن هما الشرف".

بينما فريال قسوم مواطنة من ناحية جل آغا، تشير من جهتها إلى ابتداع الذهنية الذكورية مصطلحات خاصة بها بهدف فرض سيطرتها على المجتمع بشكل عام والمرأة على وجه الخصوص.

وللتخلص من هذه الذهنية وسياساتها المفروضة على المرأة، دعت فريال قسو، كافة النساء إلى تصعيد نضالهن ومقاومتهن والتكاتف معاً لتحقيق ما يسعين إليه. وتؤكد على دور المرأة الرئيس في بناء مجتمع ديمقراطي تسوده العدالة والمساواة.

أما براءة فارس مواطنة من ناحية كركي لكي، نوهت إلى أن معاناة المرأة واحدة في جميع أنحاء العالم؛ كون كافة المفاهيم التابعة للذهنية الذكورية تتفق على إبادتها، وما يعيق تقدّمها في مجالات الحياة كافة.

وأضافت براءة فارس: "مسؤولية التخلص من هذه الذهنية تقع على عاتقنا نحن النساء، علينا مقاومة العادات المتخلفة في المجتمع وحماية النساء من هذه الجرائم، كما علينا رفع أصواتنا في وجهها واجتثاثها من جذورها".

وطالبت المواطنات الثلاثة النساء بتوحيد صفوفهن والخروج عن صمتهن ضد الجرائم التي ترتكب بحقهن، كما دعون الجهات المعنية لمحاسبة مرتكبي جرائم قتل النساء ومحاسبتهم بأشد العقوبات.

(ي م)

ANHA