تكثيف الدوريات في ديرك لمنع خروقات الحظر الكلي

رصدت كاميرا وكالتنا ANHA الأسواق وتبيّن لها شلل الحركة شبه التام في المدينة وإغلاق المحال التجارية والكراج والمدارس، وسط استنفار الطاقم الطبي التابع للهلال الأحمر الكردي لاستقبال الحالات الإسعافية بعد إغلاق العيادات الخاصة.

الممرضة في الهلال الأحمر الكردي هلز حسين قالت:" إن الهلال الأحمر يستقبل كل يوم ما يقارب 27 حالة فحص ومعاينة في قسم النسائية، و27 في قسم الأطفال، و27 حالة من الأمراض الداخلية، بالإضافة إلى الحالات الإسعافية اليومية.

قوات الأمن الداخلي في مدينة ديرك كثفت من دورياتها ووضعت خمس نقاط ضمن المدينة، وأغلقت مداخل ومخارج المدينة مع عدم السماح للمارين والسيارات بالدخول والخروج، ماعدا الحالات الإنسانية والطارئة.

وصرّح عدنان قهرمان مسؤول إدارة أمن الحواجز في قوى الأمن الداخلي بمدينة ديرك لوكالتنا وقال: " إن قوى الأمن الداخلي تلتزم بالقرارات الصادرة عن هيئة الصحة للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين من خلال منع التجمعات والتجول خلال فترة الحظر".

وناشد قهرمان" الأهالي الالتزام بالقرارات والمكوث في البيت حرصاً على سلامتهم خاصة في ظل انتشار وباء فيروس كورونا كوفيد 19".

هيلين عثمان عضوة في قوات أسايش المرأة والتي تشرف على أحد الحواجز ضمن المدينة قالت: " إن الحواجز منتشرة في عموم أحياء مدينة ديرك لمنع الأهالي من التجمع، والالتزام بقرار الحظر ومنع الخروقات في ظل ارتفاع حالات الإصابة في منطقة ديرك وريفها".

الأهالي عبّروا عن ارتياحهم من خلال وكالتنا بفرض قرار الحظر في ظل ارتفاع حالات الإصابة حيث تصدرت مدينة ديرك قائمة الوفيات والمصابين على مستوى شمال وشرق سوريا.

خلية الأزمة اجتمعت اليوم في مبنى مجلس المنطقة للتأكد من آلية سير قرار الحظر في ديرك وريفها، والتجاوزات التي حصلت خلال خمسة أيام من الحظر.

وأكدوا أن الحظر ساري التطبيق ولا توجد أي معوقات حتى الآن نتيجة التزام الأهالي و المكوث في منازلهم للحفاظ على سلامة عوائلهم.

(م ح)

ANHA