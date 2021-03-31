تكريم متفوقات ثانوية جاهدة روناك في تربه سبيه

ونظمت إدارة ثانوية الشهيدة جاهدة روناك في الناحية حفلًا لتوزيع شهادات تقييم الفصل الدراسي الأول للعام 2020- 2021، كرمت خلاله الطالبات المتفوقات.

مُدرس مادة التاريخ والجغرافية في الثانوية، هاني العلاوي، أوضح أنهم يقومون اليوم بتكريم الطالبات المتفوقات في خطوة تحفيزية لتشجيع الطالبات على الدراسة والتفوق.

العلاوي نوّه إلى أنهم اتبعوا نظام التقييم خلال المذاكرات الشفهية ومشاركة الطلبة في الدروس خلال العام، وانضباطهن، بالإضافة إلى امتحانات الفصل الأول، ووصفه بـ "خطوة جديدة في مدارس سوريا بشكل عام".

وتضم ثانوية الشهيدة جاهدة روناك أكثر من 250 طالبة من الفرعين الأدبي والعلمي.

(م ح)

ANHA