تكريم الصحفيتان اللتان نشرتا خبر مقتل جينا أميني وهما في السجن

على مدى العامين الماضيين، يقيم" وقف كلوني" حفل توزيع جوائز تحت اسم “العدالة من أجل المرأة” لحماية العدالة وحقوق الإنسان وحرية التعبير والصحافة.

وفي حفل العام ، أعلن "وقف كلوني" في نيويورك خلال توزيع جوائز “العدالة من أجل المرأة”، أن الصحفيتان نيلوفر حميدي وإيلاهي محمدي المسجونتان حالياً في السجون الإيرانية واللتان أفصحتا عن مقتل جينا أميني تستحقان الجائزة.

وتم التأكيد خلال حفل توزيع الجوائز، إن الضغوط على حرية الصحافة من قبل إيران مستمرة، وخاصة ضد الصحفيات، وأكدوا أنهن مستهدفات من قبل النظام الإيراني بسبب مهنتهن وجنسهن. كما تم التأكيد في الحفل على أن عدد الصحفيات اللاتي تم اعتقالهن في إيران يبلغ خمسة أضعاف عدد الصحفيين الذكور بعد انتفاضة “المرأة الحياة الحرية”.

كما تم لفت الانتباه إلى الانتهاكات في السجون الإيرانية، وتم الكشف عن أنه في السجون الإيرانية تتعرض الصحفيات والناشطات للضرب والاعتداء الجنسي والمحاكمة في الخفاء والعزلة.

(سـ)