تكريم الفائزين في مسابقة كاتب المستقبل في إقليم الجزيرة

ضمن مساعيها لرفع السوية الثقافية في المجتمع وتشجيع الأطفال على القراءة والكتابة، أقامت هيئة الثقافة والفن في إقليم الجزيرة اليوم، احتفالية لتوزيع الجوائز الخاصة بمسابقة (كاتب المستقبل) للطفل بدورته الرابعة، والتي اختتمت فعالياتها في 7 آب الجاري، وذلك في مركز محمد شيخو للثقافة والفن والواقع في مدينة قامشلو، بحضور العشرات من المشاركين والمشاركات وذويهم.

بدأت الاحتفالية بإلقاء كلمة من قبل عضو اللجنة التحضيرية لمسابقة (كاتب المستقبل) للطفل، عبد المجيد خلف، أكد فيها على تطوير المسابقة المنعقدة سنوياً في الإصدارات القادمة ودعم الأطفال وتشجيعهم على ترجمة أفكارهم في القصص التي يكتبونها.

خلف نوّه إلى أن الناجحين في المسابقة والذين استوفت كتاباتهم شروط ضمهم إلى لائحة الفائزين، ستُطبع القصص والأدبيات التي قدموها للمسابقة وتُنشر باللغتين العربية والكردية.

وأكد أن اللجنة التحضيرية ستعمل على إيصال الهدايا والجوائز الرمزية إلى الأطفال المشاركين والمنحدرين من مختلف المناطق التابعة لإقليم الجزيرة.

واختتم خلف حديثه، بتقديم الشكر لجميع الأطفال المشاركين على الجهود التي بذلوها، داعياً إياهم إلى الاستمرار في تقديم نتاجاتهم الفكرية.

ليقدّم الطفل ديار حسين عزفاً على آلة البزق، أثنى عليه الحضور، ثم دُعيت لجنة التحكيم المعنية بتقييم النتاجات الفكرية المقدّمة لتوزيع هدايا رمزية على جميع المشاركين والمشاركات كخطوة تحفيزية، وتشجيعاً لاستمرار مشاركتهم وتكريم الأطفال الفائزين في الفئتين العمريتين (10 -14عام) (15 – 18عام) باللغتين العربية والكردية.

(م ع/ ل م)

ANHA