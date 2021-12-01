تكريم الفائزين في مسابقة الشهيد غرزان في موسمها الثالث المقامة في الشهباء

وتقام مسابقة الشهيد غرزان الأدبية كل عام حيث تشارك فيها الفئة الشابة بكافة الأجناس الأدبية من قصص قصيرة وطويلة ونثر وشعر، حيث وزعت اللجنة التحضيرية المناشير الورقية على المؤسسات والمدارس في حملة للتعريف بالمسابقة وشروط المشاركة فيها.

وقد بلغ عد المشاركين الذين سجلوا أسماءهم خلال هذه الدورة من 15 أيلول لغاية 30 شهر تشرين الأول المنصرم، 17 مشارك/ة تتفاوت أعمارهم ما بين 15-28 عاماً من كلا الجنسين.

ونظم اتحاد مثقفي عفرين وهيئة الشباب والرياضة لإقليم عفرين، اليوم، حفلة تكريم للفائزين في المسابقة في صالة الشهيدة آخين ولات للثقافة والفن والواقعة في ناحية فافين بمقاطعة الشهباء.

وتجمع العشرات من أعضاء الاتحادات والمؤسسات المدنية في الصالة التي زينت بصور شهداء مقاومة العصر وأعلام اتحاد مثقفي عفرين وهيئة الشباب والرياضة.

وبدأ حفل التكريم بالوقوف دقيقة صمت، بعدها ألقى الرئيس المشترك لاتحاد مثقفي عفرين عصمت حسن كلمة، أشار فيها إلى فخره بأبناء إقليم عفرين الذين يواجهون الصعوبات ومخططات الاحتلال التركي وأتباعه بقلم وفكر حر.

وقال عصمت حسن:" اليوم ومن هنا من مقاطعة الشهباء نرسل للذين يسعون إلى إبادتنا عبر قصفهم وارتكاب مجازر بحقنا بأننا هنا لن نتخلى عن مقاومتنا في البيوت المدمرة والمخيمات، وسنواجه مخططاتكم بالروح الشابة التواقة للحرية وتحرير عفرين".

من ثم قرأت الرئيسة المشتركة لاتحاد مثقفي عفرين أفيستا إبراهيم بعض القصائد باللغة العربية عن جمال مقاطعة عفرين وطبيعتها الخلابة، ومن جانبه قرأ محمد رمضان قصيدة باللغة الكردية عن هجمات الاحتلال التركي على عفرين وارتكاب المجازر بحق الأهالي.

بعدها تحدث الفائزون في الموسمين الأول والثاني لمسابقة الشهيد غرزان عن تجربتهم بعد الفوز وتطوير أنفسهم في الاتحاد وتأليف عدد من الكتب.

من ثم أعلن عن أسماء الفائزين السبعة منهم 4 باللغة الكردية و3 باللغة العربية، وهم؛ في الشعر الكردي: سيدرا هارون و هدى دادا ونوروز محمد وشرفين شيخو، أما باللغة العربية فتمكن عبد الرحمن حمادة من نيل المرتبة الأولى في كتابة الشعر، أما الخاطرة النثرية فتمكنت ميرفت حمادة من نيل المركز الأول فيها، وهوري جاويش نال المركز الثاني.

ومن المقرر أن تتم متابعة الفائزين من قبل اتحاد المثقفين لتنمية مهاراتهم الأدبية والكتابية لتأليف كتب أو قصص قصيرة في المستقبل.

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ANHA