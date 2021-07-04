تكريم الأطفال المشاركين في مهرجان السلام الثاني للطفولة في الطبقة

بعد تدريب دام لمدة شهر وعروض استمرت لمدة 3أيام في الطبقة والمنصورة والجرنية كرمت لجنة الثقافة والفن في الطبقة الأطفال المشاركين في المهرجان

التكريم جرى اليوم وسط حفل فني وتقديم عروض غنائية ورقصات من قبل الفرق المشاركة والمدربين الذي بلغ عددهم 11فرقة متنوعة.

بدأ الاحتفال بالترحيب بالأطفال والضيوف من قبل الإداري في المركز الثقافي عامر عناد ومن ثم تلاها تقديم الفرق المشاركة لاعتلاء المنصة وتكريمهم.

وانتهى الاحتفال بتكريم 160 طفلاً وطفلة شاركوا في المهرجان الثاني للطفولة عبر تقديم هدايا لهم.

وضمن هذه الفعالية تم تقديم درع تكريم لمديرية الإعلام في الطبقة .

(س ك)

ANHA