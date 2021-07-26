تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة اللبنانية

وقالت ​رئاسة الجمهورية​ إن ​الرئيس عون​ استدعى ​نجيب ميقاتي إلى قصر بعبدا​ لتكليفه برئاسة الحكومة بعد نيله 72 صوتاً مقابل صوت واحد لنواف سلام​ و42 صوتاً لم يسموا أحداً، وغياب 3 نواب.

وعقب التكليف، قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي إنه لم يكن ليقبل التكليف لولا حصوله على "ضمانات خارجية"، مشيراً إلى أنه بالتعاون مع رئيس الجمهورية ميشال عون "سنشكل الحكومة المطلوبة".

ويأتي تكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة بعد أن دعا عون اليوم الاثنين إلى استشارات نيابية ملزمة إثر اعتذار سعد الحريري عن تشكيل الحكومة بعد 9 أشهر من تكليفه بهذه المهمة التي جاءت إثر استقالة حكومة حسان دياب عقب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس من العام الماضي.

(ي ح)