تكليف عدنان الزرفي بتشكيل حكومة العراق

وكلّف الرئيس العراقي برهم الصالح اليوم الثلاثاء، عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة العراقية، وذلك بعد أن فشلت اللجنة السباعية (المؤلفة من أبرز 7 كتل شيعية في البرلمان العراقي) في التوافق على اسم موحد لتشكيل الحكومة.

وكان رئيس تحالف "سائرون" نبيل الطرفي أعلن في بيان الاثنين، أن اللجنة لم تتوصل إلى اتفاق على اختيار مرشح لتكليفه بتشكيل الحكومة، بدلاً من الحكومة المستقيلة الحالية، داعياً رئيس الجمهورية إلى "ممارسة صلاحياته الدستورية بالتكليف".

كما أتى تكليف الزرفي بعد أن اعتذر رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي في مطلع آذار/مارس الجاري عن تشكيل الحكومة، داعياً الشعب العراقي إلى الاستمرار في الضغط من خلال التظاهرات السلمية كي لا تضيع تضحياتهم.

يُذكر أن الزرفي كان مسؤولا سابقا في الإدارات التي تتابعت على العراق منذ 2003، بعد الإطاحة بصدام حسين من السلطة، كما يتزعم الآن ائتلاف النصر في البرلمان الذي ينتمي له رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.

(آ س)