تخصيص رقم للطوارئ في إقليم الفرات ودعوات للوقاية من كورونا

كشفت هيئة الصحة اليوم، عن تسجيل 18 حالة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 119 حالة، فيما سجلت مدينة كوباني تسجيل 4 إصابات، مما دعا خلية الأزمة إلى تخصيص رقم للطوارئ للتواصل والابلاغ عن الحالات التي تظهر عليها أعراض الإصابة، للتدخل وفحصها، وتنبيه الأهالي إلى ضرورة الالتزام بالتدابير والتعليمات الصحية.

وأشار بدوره الدكتور علي أحمد شاهين عضو خلية الأزمة لمواجهة فيروس كورونا في إقليم الفرات إلى أن هناك مخاوف من انتشار الفيروس بشكل أوسع، لعدم تقيد المواطنين الكامل بالقرارات الصادرة بخصوص التدابير الاحترازية والوقائية.

وأكد أن "المصابين الـ 4 التي تم الإعلان عنها اليوم، تم تحليل نتائجها وفق جهاز PCR وهي تحت المراقبة وفي الحجر الصحي.

هذا وقد خصصت هيئة الصحة في إقليم الفرات الرقم0996776612 للطوارئ ليتمكن الذين تظهر عليهم أعراض الفيروس التواصل وإبلاغ لجنة الطوارئ، للتدخل فورًا من قبل فريق الاستجابة السريعة.

والجدير بالذكر أن عدد الحالات التي تم إرسالها للفحص من إقليم الفرات كان عددها ثمانية،3 منها ظهرت نتيجتها إيجابية، أي مصابة بالفيروس، فيما تم وضع الباقين أيضًا ضمن الحجر المنزلي مدة 14 يومًا.

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ANHA