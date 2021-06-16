تخصيص 3 أيام في الأسبوع لتسليم فواتير محصول القمح للمزارعين في الرقة

بعد تسويق محصولي القمح والشعير من قبل المزارعين إلى مراكز استلامه في مناطق شمال وشرق سوريا والتي حددتها هيئة الاقتصاد والزراعة، باشرت شركة تطوير المجتمع الزراعي في الرقة، بتسليم فواتير القمح للمزارعين.

وبحسب الرئيس المشترك لشركة تطوير المجتمع الزراعي أحمد العلي أن فواتير القمح لهذا الموسم كانت جيدة ومعظمها كانت أكثر من1100ليرة سوريا لكلغ.

في حين أشار إلى أن أقل درجة حدد بسعر 800 ليرة سورية، وهي التي كثرت فيها الشوائب والأجرام.

هذا وحددت الشركة أيام السبت والأحد والاثنين لتسليم الفواتير بحسب الأولوية.

واستلمت شركة التطوير الزراعي في مراكزها بمنطقة الرقة ما يقارب الـ31 ألف طن من محصول القمح و2500 طن من القمح الحائل، حتى الآن، في وقت توقفت فيه صوامع بدر والسلحبية عن الاستلام لامتلائها واستمرار العمل في صوامع الرافقة وكبش.

وكان الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة في شمال وشرق سوريا قد أشار في وقت سابق لوكالتنا أنه تم تجهيز 26 مركزاً لاستلام محصولي القمح والشعير من المزارعين في مناطق شمال وشرق سوريا، وقال "نتوقع أن تصل كمية محصول القمح التي سيتم تسويقها إلى المراكز 500 ألف طن".

وكانت الإدارة الذاتية قد حددت سعر شراء القمح بـ (1150) ليرة سورية للكيلو الواحد، و(850) ليرة سورية لكيلو الشعير لهذا العام، مع مراعاة نظام الدرجات.

(أع/سـ)

ANHA