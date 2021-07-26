تخريج دورة تمريض في الإسعافات الأولية لمتدربين من هجين

وبحضور ممثلين عن المجالس المدنية في المنطقة والكادر الطبي المشرف على تنظيم الدورة والممرضين المتخرجين وعدد من الأهالي، أنهى مجلس الشباب والرياضة دورة تمريض للإسعافات الأولية.

وخلال تخريج الدورة ألقى عضو مجلس الشباب والرياضة حاتم، كلمة شجّع من خلالها المساعي الرامية لزيادة الوعي والتثقيف الصحي في منطقة دير الزور.

فيما أشار إلى الدعم الكبير الذي تقدمه الإدارة الذاتية للشباب في سبيل تطوير المجتمع.

وتضمّنت الدورة اكتساب مهارات على الإسعافات الأولية والمنزلية كمعالجة الجروح الأولية والحروق والحقن والتعامل مع الحوادث ومعرفة الأدوية اللازمة في الإسعافات الأولية وكيفية استخدامها.

وفي ختام الفعالية وزّعت الشهادات على المتدربين بثلاث مستويات.

وكرّم مجلس الشباب والرياضة المدرب " كمال الدين أحمد العوض "الذي أشرف على عملية التدريب على جهده المبذول في تدريب أبناء المنطقة في التعامل مع الإسعافات الأولية.

(ث ع/سـ)

ANHA