تخريج دورة لقوى الأمن الدّاخليّ في مدينة منبج

وشارك العشرات من أهالي مدينة منبج وأعضاء اللّجان والمؤسّسات التابعة للإدارة المدنية الديمقراطية في مدينة منبج وقيادات من مجلس منبج العسكري، في مراسم تخريج الدورة التابعة لقوى الأمن الداخلي في مدينة منبج وريفها، المتخرّجة من أكاديمية الشهيد محمود العلي، والتي حملت اسم دورة "الشهيد فاروق محمود العلي".

هذا، وضمّت الدورة 54 متدرّباً، واستمرّت الدورة لمدّة 30 يوماً, تلقّى المتدرّبون فيها دروساً عسكرية وفكرية.

وبدأت مراسم التخرّج بالوقوف دقيقة صمت, تلاها إلقاء نائب الرئاسة المشتركة للجنة الداخلية عبد الكريم بكار كلمة باسم اللجنة، بارك فيها تخريج الدورة على المتخرجين وتمنى لهم أن يكونوا على قدر المسؤولية التي حملوها على عاتقهم في تطبيق كل ماتعلموه في الدورة لخدمة أهلهم ومدينتهم وحمايتها من كافة المخاطر.

ومن جانبه قال الإداري في قوى الأمن الداخلي محمد حمادي العزيز: "أنتم سند للوطن ودرع للدفاع عن الأرض والشعب ضدّ التهديدات التي تهدّد أمن وسلامة المنطقة، وتمنياتنا لكم بالنّصر في مسيرتكم النضالية النبيلة".

ومن ثمّ اختتمت المراسم بأداء المتخرّجين القسم العسكريّ.

(كروب/إ)

ANHA