تخريج دورة جديدة لقوى الأمن الداخليّ في منبج

وشارك في مراسم التخرّج العشرات من أهالي مدينة منبج وأعضاء اللجان والمؤسسات التابعة للإدارة المدنية الديمقراطية في مدينة منبج وقيادات من مجلس منبج العسكري، وحملت الدورة اسم دورة "الشهيد إبراهيم محمد المحمدي".

هذا، وضمّت الدورة 60 متدرباً، واستمرّت لمدّة 30 يوماً, تلقّى المتدرّبون فيها دروساً عسكرية وفكرية.

بدأت مراسم التخرّج بالوقوف دقيقة صمت, تلاها إلقاء الرئيسة المشتركة للجنة الداخلية وضحة الجاسم كلمة باركت فيها تخريج هذ الدورة من أكاديمية الشهيد شعبان محمد اليوسف على المتخرّجين، وتمّنت لهم أن يكونوا على قدر المسؤولية التي حملوها على عاتقهم في تطبيق كل ما تعلّموه في الدورة لخدمة أهلهم ومدينتهم.

ومن ثمّ ألقى الإداري في قوى الأمن الداخلي رائد الأحمد كلمة، قال فيها: "اليوم نبارك لكم هذا التخريج؛ لتحملوا أمانةً غالية كُتبت بدماء الشهداء، أن تلتزموا بالوفاء للوطن والولاء لشعبه، حاملين رسالتكم بصدق وإخلاص، وتمضون في نصرة الحق والعدل لمواجهة التحديات".

ومن ثمّ اختتمت المراسم بأداء المتخرّجين القسم العسكريّ, وتسليم الشّهادات لهم.

(كروب/إ)

ANHA