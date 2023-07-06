تخريج دورة ضمت 98 معلماً ومعلمة تلقوا تدريبات في الإسعافات الأولية

اتحاد معلمي حلب في حيي الشيخ مقصود والأشرفية وبالتنسيق مع المجلس الصحي واتحاد المهن الطبية كان قد افتتح دورة تمريض (إسعافات أولية) لمجموعتين، كل مجموعة تلّقت التدريب لأسبوع واحد منذ الـ 4 وحتى الـ 16 من حزيران المنصرم، بهدف زيادة خبرة المعلمين من الناحية الطبية.

وقد انضم إلى الدورة 98 معلماً ومعلمة من المكونين الكردي والعربي، ثمّ أقام كل من اتحاد معلمي حلب والمجلس الصحي واتحاد المهن الطبية حفلةً لتكريم الخريجين من الدورة، بشهادة تكريم قُدّمت لجميع المتدربين.

حيثُ أشار رئيس المجلس الصحي في حيي الشيخ مقصود والأشرفية نشأت زيبار إلى أنّ الدورة التمريضية كانت عبارة عن دورة إسعافات أولية والذي أكّد بدوره على أهميتها للجميع، وتمنّى دوام الصحة والعافية للمعلمين.

التدخل السريع في حال الطوارئ

وبدوره تحدث الرئيس المشترك لاتحاد معلمي حلب، نشأت حاجي رشيد قائلاً: "اليوم اختتمنا الدورة التمريضية بحفلة لتوزيع شهادات تكريم على المعلمين المشاركين في هذه الدورة".

وأردف: "بدأت هذه الدورة من الـ 4 وحتى الـ 16 من يناير المنصرم، وبمشاركة 98 معلماً ومعلمة من المكونين الكردي والعربي، وكان التدريب جيد جداً، واستفاد منه المعلمون".

وبهذا الصدد قالت المعلمة نجلاء علي وهي من المعلمات اللائي تلقين التدريب: "لقد اتبعنا الدورة التمريضية والتي كانت مفيدة جداً لنا، لقد تلقينا التدريب أسبوعاً كاملاً مليئاً بالنشاطات والأسئلة المختلفة".

وأضافت نجلاء: "لم يكن هناك بخل في المعلومات من قبل المدربين، كان هناك شرح مفصل من الناحية الطبية، بالإضافة إلى بعض المعلومات الإضافية، نحن كمعلمين سنستفيد منها كثيراً في المدارس وسنستطيع التدخل والتصرف بسرعة في حال حدوث طارئ لأحد الطلاب، نحن نشكر الاتحاد على مثل هذه المبادرات".

أهمية الإلمام بالإسعافات الأولية

ومن جهته قال المعلم شكري مصطفى وهو أيضاً ممن تلقّى التدريب: " هذه الدورة كانت جيدة جداً لكننا كنا نتمنى أن تكون أطول من ذلك".

وأشار شكري إلى أنّ الدورة كانت مفيدة جداً "لقد كانت الدورة جيدة جداً، لقد تعلمنا فيها الكثير، إنّ الجميع بحاجة لمثل هذه الدورة، يجب أن يتعلم الجميع معلومات عن الصحة والإسعافات الأولية".

وأكّد شكري على أهمية هذه الدورة في الحياة اليومية "نتمنى أن تفتتح مثل هذه الدورات بين كل فترة وأخرى، فتعلم الإسعافات الأولية مفيد جداً في الحياة، إنّها تساعدنا على التعامل مع المواقف فور حصولها، إنّ دورة التمريض هذه كانت موفّقة جداً، ويجب أن تتكرر دائماً ويتعلمها الجميع".

(سـ)

ANHA