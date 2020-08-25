وبحضور مقاتلين وقياديين في واجب الدفاع الذاتي، وقوات سوريا الديمقراطية، وأعضاء من المؤسسات المدنية والمجالس المحلية، أنهت أكاديمية الشهيد أحمد العلي دورتها التدريبية الخامسة.

الدورة استمرت 45 يومًا، تلقى فيها المقاتلون دروسًا مكثفة، عسكرية وسياسية، وتضمنت كيفية استخدام السلاح الثقيل والمتوسط، وفنون القتال، إلى جانب دورس فكرية وسياسية (الدفاع المشروع، أهمية التدريب، حقوق المرأة).

وخلال مراسم التخريج، ألقت الإدارية في مكتب الدفاع بالرقة روجلات رقة، كلمة باركت في بدايتها على المقاتلين تخرج دورتهم، وقالت: هذا السلاح نحمله اليوم بأيدينا لكي ندافع به عن أرضنا وشعبنا من الغزاة وأي محتل يتطاول على بلدنا، من خلال ما تعلمناه في هذه الدورة، ويجب علينا أن نطبقه بكل أمانه وإخلاص.

وأضافت: أيها المقاتلون، اليوم تقع على عاتقكم مسؤولية الدفاع عن مقدساتنا وأرضنا التي تحررت بتضحيات الشهداء.

وبعد ذلك قدّم المقاتلون عرضًا عسكريًّا أمام الحضور، ثم أدوا القسم العسكري وعاهدوا على الحفاظ على مكتسبات الشهداء والوقوف في وجه كل معتدٍ يريد النيل من وحدة شعوب شمال وشرق سوريا.

والجدير بالذكر أن الشهيد "كيلان تربه سبيه "والذي حملت الدورة اسمه استشهد في منطقة دير الزور خلال تطهيرها من مرتزقة داعش.

(ح م/سـ)

ANHA