تخريج دفعة جديدة من القياديين لقسد

وأنهت اليوم مجموعة جديدة من قياديين وقياديات في قوات سوريا الديمقراطية دورة تدريبية فكرية وسياسية وعسكرية، لتطوير مهاراتهم وخبراتهم القيادية، استمرت 3 أشهر متواصلة، في أكاديمية الشهيد لورنس العسكرية في مدينة الحسكة شمال وشرق سوريا.

وتلقى المنضمون دورساً "فكرية وسياسية وعسكرية"، شملت "المجتمع الطبيعي والمدنية وأساليب الحرب الخاصة وفنون القيادة وحقيقة المجتمعات وحقيقة المرأة وفنون القتال والأسلوب والخطابة"، إلى جانب تلقيهم تدريبات عسكرية على أسلحة متطورة.

وشاركت في مراسم انتهاء الدورة أسر الشهداء ووجهاء العشائر الكردية والعربية في مدينة الحسكة، بالإضافة إلى مؤسسات عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم تحدث القيادي في قوات سوريا الديمقراطية حقي كوباني، قائلاً: "تهديدات دولة الاحتلال التركي مستمرة على شمال وشرق سوريا؛ بهدف توسيع رقعة احتلالها، وخلق الفتنة بين مكونات شمال وشرق سوريا".

وأضاف حقي كوباني: "في ظل هذه التهديدات المستمرة، تخرّج قوات سوريا الديمقراطية، اليوم، دورة جديدة من القادة العسكريين، من كافة منطقة شمال وشرق سوريا".

وتخلل المراسم تقديم قادة في قسد إلى جانب وجهاء العشائر المشاركين في المراسم، درع تذكاري لأسرتي "الشهيد لورنس حسكة، والشهيد آزاد دير الزور"، اللذين أطلق اسماهما على الدورة التدريبية وفاء لهما.

وانتهت المراسم بتقديم القادة الجدد المتخرجين، القَسَم العسكري لقوات سوريا الديمقراطية، والتعهد بالالتزام بمبادئها.

(ه أ/أم)

ANHA