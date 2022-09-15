تخريج أولى دفعات كوادر تعليم اللغة الأرمنية في شمال وشرق سوريا

في مسعى للحفاظ على الثقافة الأرمنية، خرّج المجلس الاجتماعي الأرمني اليوم 25 معلماً لتعليم اللغة الأرمنية، في شمال وشرق سوريا، عبر مراسم نظمت في مدينة الحسكة.

وكان المجلس الاجتماعي الأرمني قد بدأ منذ منتصف شهر حزيران من العام الجاري في مدينة الحسكة، أولى دورات تعليم اللغة الأرمنية، في مدرسة ذات النطاقين، خضع خلالها 25 شخصاً من المكون الأرمني لدورة تدريبية في اللغة الأرمنية، على مدار 3 أشهر متواصلة، بمعدل 4 ساعات يومياً.

وتخلل مراسم الحفل الذي شارك فيه المتخرجون وذووهم، وأعضاء المجلس الاجتماعي الأرمني، والمدرسون، تخريج الدفعة الأولى من الكوادر التعليمية لتعليم اللغة الأرمنية في شمال وشرق سوريا، وإلقاء عدة كلمات.

حيث ألقى الرئيس المشترك للمجلس، عماد تتريان كلمة قال فيها: " لولا اللغة لما كانت هناك حضارة ، الأرمن بعد ١٠٧ أعوام من الإبادة على أيدي العثمانيين نسعى اليوم بكل الجهود لإحياء لغتنا من جديد عبر دورات تدريبية في اللغة الأرمنية".

من جانبها، تحدثت عضوة المجلس الاجتماعي الأرمني لوسين أردميان وقالت: " بعد الإبادة الجماعية بحق الأرمن على يد الدولة الفاشية العثمانية، اليوم نهنئ شعبنا الأرمني بعودة اللغة الأرمنية، فباللغة نثبت تراثنا وقوميتنا".

وشددت "نرفض سياسة دولة الاحتلال التركي التي تريد القضاء على ثقافتنا، ناموا يا أجدادنا فأحفادكم سينتقمون لكم من الأعداء".

في ختام حديثها شكرت عضوة المجلس الاجتماعي الأرمني، لوسين أردميان هيئة التربية والتعليم وثورة روج آفا لإتاحة الفرصة لكل مكون للتعلم بلغته الأم.

بدورها، تحدثت الناطقة باسم اتحاد المرأة الأرمنية في شمال وشرق سوريا، أناهيد قصبيان وقالت:" باسم اتحاد المرأة الأرمنية نبارك تخريج دفعة من كوادر تعليم اللغة الأرمنية للشتات الأرمني"، وأضافت "سنسعى مع مجلس الأرمن على جمع الشتات الأرمني وضمه إلى العائلة الأرمنية"

وأكدت "نحن جزء من ثورة شمال وشرق سوريا، وسنعمل سوياً للدفاع عن المنطقة على مختلف الصعد ضد جميع الهجمات التي تواجه المنطقة وعلى رأسها الدولة التركية الفاشية، نحن أحفاد الإبادة بكل فخر، وسنستمر حتى الانتقام لأجدادنا، ونبارك للشتات في شمال وشرق سوريا عودة اللغة الأرمنية، وسنكون إلى جانب جميع المكونات في المنطقة حتى الوصول إلى أمة ديمقراطية".

ثم قدمت فرقة آرارات عرضاً مسرحياً حول معاناة الأرمن للتعلم بلغتهم الأم في المدارس وإعادة إحيائها من جديد.

وانتهت الحفلة بتقديم شهادات التخرج لجميع المتخرجين من الدورة.

(ف)

ANHA