تخريج أوّل دورة لقوات الأمن الخاصّة (HAT) في دير الزور

وأقامت أكاديمية الشهيد " هاني الحسن " للاختصاصات العسكرية والسياسية، مراسم انتهاء دورة تدريبية خاصة بقسم قوات الأمن الخاصة، حملت اسم "شهداء مقاومة العصر".

وشارك في مراسم التخرّج قيادات من قوى الأمن الداخلي وقوات سوريا الديمقراطية وممثّلون عن الإدارة المدنية بدير الزور.

وبدأت مراسم التخرّج بعرض عسكريّ قدّمه المتخرّجون، تلاه تأدية المتخرّجين القسم.

وألقى الإداري في لجنة الداخلية في دير الزور أحمد إبراهيم كلمة خلال مراسم التخرّج أشاد فيها بدور قوى الأمن في حفظ الأمن والاستقرار في عموم مناطق شمال وشرق سوريا. كما هنّأ جميع المتخرّجين بانتهاء الدورة التدريبية.

(ع ص/ك)

ANHA