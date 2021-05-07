تخريج الدورة السادسة لواجب الدفاع الذاتي في الرقة

هذا وخرّجت أكاديمية الشهيد أحمد العلي، اليوم، دروتها السادسة، وحضرها قياديون ومقاتلون وأعضاء المؤسسات المدنية والمؤسسات العسكرية.

الدورة التي استمرت 45 يومًا، تلقّى فيها المقاتلون دروسًا عسكرية، إلى جانب الدروس الفكرية.

مراسم التخريج بدأت بأداء القسم من قبل المقاتلين، والعهد بالسير على نهج الشهداء، والحفاظ على أرضهم ووطنهم، والاستمرار حتى دحر المحتل وطردهم من أراضيهم.

وخلال مراسم التخريج قالت نائبة مكتب الدفاع الذاتي في الرقة سميرة أحمد "من هذا المكان نوجه رسالة إلى جميع المقاتلين الذين خضعوا لهذه الدورة والعالم أجمع بأن الحياة الحرة والمقاومة تزداد يومًا بعد يوم".

وأضافت "اليوم أنتم المقاتلون يقع على عاتقكم حماية هذه المناطق التي تحررت بدماء شهدائنا، لأن الأمن والاستقرار هما من أهم الركائز لبناء مجتمع سليم".

وأضافت "تتعرض مناطق شمال وشرق سوريا، اليوم، لهجمات من قبل العدوان التركي لزعزعة أمنها واستقرارها وقطع مياه الشرب عن أبنائها من أجل إفشال مشروع الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب"، وتابعت "ولكننا سوف نقف لهم بالمرصاد من أجل أن لا يصلوا إلى أهدافهم، فمقاتلونا هم درعنا وقوتنا".

والجدير بالذكر أن الشهيد رجب عيسى الرجب استشهد أثناء تأدية واجبه بالدفاع عن الوطن في مدينة الرقة.

(رع/م)

ANHA