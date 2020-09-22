تخريج الدورة الـ 5 لقوى النجدة في إقليم الرقة

وحضر مراسم تخريج دورة الشهيد " ماهر العوض" كل من الرئيس المشترك لهيئة الداخلية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا علي حجو والرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الطبقة مظلوم عمر إلى جانب الرئيسة المشتركة للجنة الداخلية بالطبقة يثرب الحسون وعدد من قيادات قوى الأمن الداخلي بكافة تشكيلاتها.

وضمت الدورة الخامسة لقوى النجدة التي استمرت شهرًا ونصف، 51 عضوًا وعضوة من إقليمي الرقة والفرات تلقوا خلالها دروسًا فكرية وعسكرية وسياسية مكثفة، حيث تتمحور مهمة قوى النجدة الرئيسية على دعم المنظومة الأمنية من خلال حل المشكلات الطارئة بشكل سريع عبر الدوريات المكثفة والموزعة في كافة أرجاء المنطقة، وسرعة الاستجابة لأي نداء وإدارة الأمور ومواجهة الأزمات.

وانطلقت المراسم بعرض عسكري قدمه المتخرجون، تلاه أداء القسم وخلال المراسم هنأ الرئيس المشترك لهيئة الداخلية في الإدارة الذاتية علي حجو القوى الأمنية بتخريج الدورة الخامسة لقوى النجدة التي من شأنها إرساء الأمن والأمان في المنطقة، ودعم كافة الأقسام الأمنية في أداء عملها ومهامها وضمان السلامة للمدنيين والحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

وفي ختام المراسم سلم إداريو قوى الأمن الداخلي وثائق التخرج للمتخرجين، وتسليم صورة الشهيد "ماهر العوض" لذويه الذين حضروا مراسم التخريج.

ويذكر أن الشهيد ماهر عوض ارتقى إلى مرتبة الشهادة في الـ 23 من حزيران العام الجاري خلال أداء المهام الأمنية الموكلة له.

(ع أ/ م)

ANHA