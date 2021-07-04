تخريج الدفعة الخامسة من دورة التمريض في هجين

وجرى التخريج خلال مراسم حضرها ممثلون وممثلات عن مجلس الشعب ولجنة المرأة في البلدة.

وانضمت إلى الدورة التي استمرت لمدة شهر، 22 شابة من كافة قرى الريف الشرقي لدير الزور، فيما شمل برنامج الدورة دروساً عن "الإسعافات الأولية، طرق الحقن العضلي والوريدي، تخييط الجروح وقياس الضغط".

وتقدمت المتخرجة، مريم الأحمد، بالشكر لمجلس المرأة والمشرفات على هذه المبادرة التي ساهم في تعليمهن التمريض، وتمنت من كافة النساء والشابات العمل على تطوير أنفسهن.

هذا ومن المزمع أن يطلق مجلس المرأة السورية دورة جديدة في مدينة هجين خلال الأيام المقبلة.

(ف ع)

ANHA