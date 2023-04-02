تخريج 40 متدربة على الإسعافات الأولية بدير الزور

سلّم اتحاد المرأة الشابة، اليوم، شهادات تخرّج في الإسعافات الأولية، مصدّقة من مجلس دير الزور المدني، لـ 40 متدربة، كن قد تلقين تدريباً لمدة 20 يوماً.

وتلقت المنضمات إلى التدريب دروساً نظرية وعملية على "الحقن العضلي، والوريدي، والتعامل مع الحروق، وقياس الضغط والحرارة، وحالات الكسور وكيفية التعامل معها".

يهدف الاتحاد من خلال هذه الدورات التدريبية للفئة الشابة؛ إلى زيادة الوعي الصحي، وبما يلبي الحالات الطارئة والمستعجلة، وفق القائمين على الدورة.

ويستمر اتحاد المرأة الشابة في سلسلة دوراته المهنية كـ (الخياطة، والمعلوماتية، والإسعافات الأولية)، والفكرية في معظم أرياف دير الزور.

(أ س/ي م)

ANHA