تخريب في مقر منظمتين عاملتين في مخيم الهول

هاجم أطفال داعش القاطنين في مخيم الهول 45 كيلومتراً شرق مدينة الحسكة، مقر المنظمات العاملة في المخيم، وأقدمت على كسر نوافذها وسرقتها.

وحسب مصادر أمنية من داخل المخيم، لوكالتنا، فإن الهجوم جاء على خلفية قيام منظمة NRC بفصل جميع الموظفين القاطنين في مخيم الهول بريف الحسكة والعاملين في مراكزها المتوزعة في المخيم، ممن كانت تشك بتواطؤهم مع مرتزقة داعش.

وأضافت المصادر، أن قرار الفصل شمل المدرّسين التابعين للمراكز التعليمية وكذلك حراس المراكز، مع استبدالهم بموظفين من خارج المخيم.

كما لفتت المصادر نفسها إلى قيام منظمة بلومونت الفرنسية، هي الأخرى، بفصل حارس واحد من العاملين لديها في المخيم؛ علماً أنه الحارس الوحيد من سكان المخيم.

وطالبت إدارة المخيم المنظمات باستبدال موظفيها من قاطني المخيم حيث أن مرتزقة داعش يقومون في كثير من الأحيان بالسطو على الموظفين وسلبهم لرواتبهم بحجة "دفع الزكاة".

يشار أن المخيم شهد مساء الأمس حالات سرقة محتويات المدارس في أول يوم من استبدال الحراس من خارج المخيم ،في فروع NRC بالفيزات الاول والرابع والخامس.

ANHA