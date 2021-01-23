تخليداً لذكراهم...وحدات حماية الشّعب تجتمع بأسر الشّهداء في قامشلو

ونُظّم الاجتماع في صالة الرّوابي الواقعة في الطّرف الغربي لمدينة قامشلو، والتي زُيّنت بأعلام وحدات حماية الشعب، ووحدات حماية المرأة، وأعلام قسد، ومجلس عوائل الشهداء، وصور القائد عبد الله أوجلان.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشّهداء، ثمّ تحدّث النّاطق الرسمي باسم وحدات حماية الشعب نوري محمود، وقال: "شرف لي الوقوف هنا في حضرة عوائل الشهداء، عائلة الوطن والإنسانية، التي قدّمت أرواح أبنائها في سبيل بناء مبادئ ديمقراطية، وحماية الإنسانية".

وأكّد نوري محمود بأنّ أسر الشهداء هم القدوة التي سيتّخذونها في نضالهم، وقال: "لولا فكرهم ومواقفهم العظيمة وحملهم مسؤولية حماية أرضهم على عاتقهم، لأضحت مناطق شمال وشرق سوريا، مسكناً لداعش، ففي مناطق شمال وشرق سوريا، يوجد 11 ألف شهيد حقّقوا ملحمة تاريخية، أثناء محاربتهم داعش، وتصديهم للأنظمة الشوفينية المتطرّفة كالاحتلال التّركيّ".

وأضاف محمود : "لقد تمكّنا من تحقيق العديد من المكتسبات خلال الثورة بدماء الشهداء، رغم هجمات الدول الساعية لإنهاء مشروع الأمة الديمقراطية، وزعزعة أمن واستقرار المنطقة، كالسلطات الإيرانية والتّركيّة والسورية، كما أنّ قوّاتنا لم ترغب مطلقاً بنشوب حروب ضمن المنطقة، إنّما كانت تهدف إلى دمقرطة سوريا، وتحقيق مبدأ العيش المشترك في المجتمع".

وشدد محمود في ختام حديثه قائلاً : "على كلّ فرد القيام بواجبه، والتمسّك بالمكتسبات التي تحقّقت بدماء الشهداء، لنتمكّن من الوصول إلى سورية ديمقراطية، ودستور ديمقراطي يحترم الحريات وكرامة الفرد وثقافته ودينه".

ومن ثمّ انتهى الاجتماع بتقديم فرقة بوطان التابعة لهيئة الثقافة والفنّ في إقليم الجزيرة، عرضاً غنائيّاً عن الشّهداء، إلى جانب إلقاء طفلة من فرقة "كوليلكي كردستاني"، شعراً يمجّد نضال الشّهداء.

(ل-د/إ)

ANHA