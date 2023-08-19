تخليداً لذكراهم حوّلوا مكان استشهادهم إلى حديقة

يصادف 19 آب الجاري الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قادة مجلس تل تمر العسكري، كلاً من عضو القيادة العامة لقوات سورية الديمقراطية سوسن بيرهات، والقيادي عكيد كركي لكي، ورفاقهم سيف الله أحمد، وروبار حسكة، في هجوم عبر مسيّرة تابعة للاحتلال التركي، استهدف مبنى العلاقات العسكرية لمجلس تل تمر العسكري.

وتزامن استشهاد قادة مجلس تل تمر العسكري باستشهاد رفيقهم القيادي ريناس روج من خلال استهداف سيارته على طريق قامشلو في اليوم نفسه.

وتخليداً لذكراهم ومقاومتهم في مجابهة الاحتلال التركي حول مجلس تل تمر العسكري مبنى العلاقات الذي استهدفه الاحتلال التركي عبر عملائها، إلى حديقة سميت بأسمائهم، بالإضافة إلى جدارية تحمل صورهم.

القيادي في مجلس تل تمر العسكري دمهات سري كانيه استذكر، عبر لوكالتنا، كلاً من القائد ريناس روج وعكيد كركي لكي والقيادية سوسن بيرهات ورفاقهم الشهداء، وقال: "قبل عامين طالت يد الخيانة والاحتلال التركي مركز العلاقات، ليستشهد على إثرها قادتنا، هذه الحادثة كانت مؤلمة لنا، فكل رفيق يستشهد وتطاله يد الخيانة يزيدنا إصراراً على متابعة طريقه والسير على خطاه".

وأكد دمهات سري كانيه: "هذه البقعة التي تحولت إلى حديقة، كانت مركزاً للعلاقات العسكرية، وكان رفاقنا دائمي التواجد هنا، وبعد استشهادهم قمنا بتحويل المركز إلى حديقة تحمل أسماءهم".

وأشار دمهات سري كانيه إلى أن رسالتهم واضحة وتتكرر كل عام، وهي أنهم متمسكون بالأمل والسير على خطاهم، وقال: "دائماً نعاهد أنفسنا بالانتقام لأجلهم".

وانتقاماً للشهداء أطلقت قوات سوريا الديمقراطية عملية عسكرية حملة باسم (القسم) ضد عملاء الاحتلال التركي والمتعاملين معهم في 31 تموز لعام 2022، وتمكنت من إلقاء القيض على 36 عميلاً للاحتلال التركي، بينهم العملاء الذين تسببوا باستشهاد قادة مجلس تل تمر العسكري.

(م ح)

ANHA