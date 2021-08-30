تخليداً لذكراهم.. أهالي عامودا يستذكرون شهداء شهر آب

أقام مجلس عوائل الشهداء بناحية عامودا، مراسم استذكار لـ29 شهيداً، استشهدوا في شهر آب في أماكن وأوقات مختلفة، وذلك في مزار الشهيد إسماعيل هوكر.

وحملت أسر الشهداء الذين بدؤوا بالتوافد إلى المزار، صور ووثائق أبنائهم الشهداء المضحين بأرواحهم في سبيل حرية شعبهم.

وفي بداية مراسم الاستذكار وقف الحاضرون دقيقة صمت إجلالًا وإكرامًا لأرواح شهداء الحرية والكرامة، تلاها إلقاء كلمة من قبل عضو مجلس عوائل الشهداء في ناحية عامودا، زيور علي، الذي مجّد الشهداء، وأكد أنهم طريق الخلاص من الظلام.

واستذكر في شخصية الـ 29 شهيداً، كافة شهداء الحرية، وقال: "إذا أردنا حماية المكتسبات التي تحققت بفضل تضحيات الشهداء، فعلينا إعادة النظر في كافة الحركات الثورية التي فشلت في تحقيق مبتغاها بتشكيل قيادات وإدارة لا تفضّل أجندتها الشخصية على العامة، سوى حركة التحرر الكردستانية التي تأسست على أسس ومبادئ عظيمة، نال كل فرد فيها مكانه، وحمل شعلة النضال والمقاومة في وجه كافة الأنظمة الرأسمالية ذات المصالح الفردية".

وتابع: "فقط حركة التحرر الكردستانية التي بنيت على أساس فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان أثبتت نجاحها في محاربة كافة المخططات التي حيكت ضد الشعب الكردي، والتاريخ يشهد لها بذلك".

تلا ذلك، قراءة وثائق الشهادة للشهداء الـ 29، وتسليمها إلى ذويهم.

(ي م/ل)

ANHA