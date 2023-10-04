وحضر الافتتاحية العشرات من أعضاء المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية إلى جانب الأهالي. بدأت مراسم الافتتاح بالوقوف دقيقة صمت تلاها كلمة عضوة مؤتمر ستار برجين عفرين.

برجين بدأت حديثها باستذكار الشهيدة ناكيهان وشهداء العملية الفدائية التي جرت في أنقرة من قبل أعضاء كتيبة الخالدين الذين وصفتهم بالمناضلين الأحرار الذين هزوا عرش الفاشية.

وتابعت برجين حديثها بالتطرق إلى ذكر لمحات عن حياة الشهيدة ناكيهان أكارسال المليئة بالمواقف النضالية، بدءاً من نعومة أظافرها وصولاً إلى ما قبل استشهادها.

وأنهت برجين حديثها بالتأكيد على مواصلة السير على خطى الشهيدة ناكيهان في نشر العلم بين المجتمعات وخاصة علم الجنولوجيا.

تلاها كلمة عضوة أكاديميات أبحاث علم الجنولوجيا أوريفان عبدو التي استهلت حديثها بالإشارة إلى أن مدينة حلب تعتبر منذ فجر التاريخ مركزاً ثقافياً متنوعاً ليتطور وينتج حضارة غنية بالمراجع الفكرية.

وتابعت أوريفان حديثها بالتأكيد على أن المكتبة التي ستفتتح هي نتاج ميراث سبق أن بدأ في حلب على يد الأميرة الكردية ضيفة خاتون والتي حكمت حلب السورية لفترة من الزمن.

في نهاية حديثها عاهدت أوريفان على السير على خطا الشهيدة ناكيهان عبر العمل على تطوير المجتمع ونشر العلم والفكر الحر.

بعدها تم عرض سنفزيون عن حياة الشهيدة ناكيهان ونضالها في مختلف الساحات للعمل على نشر علم المرأة.

كما وقدم أعضاء حركة الهلال الذهبي خلال الافتتاحية فقرة غنائية نالت استحسان الحاضرين، لتنتهي مراسم الافتتاح بقص شريط الافتتاح من قبل أعضاء مركز أبحاث الجنولوجيا، ودعوة الحضور للدخول إلى المكتبة.

(كروب/ك)