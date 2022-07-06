تجميد أرصدة الغنوشي وعدد من أفراد عائلته وقيادات من حركة النهضة

قرّر القضاء التونسي تجميد أرصدة زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من أفراد عائلته ومن قيادات النهضة، في مقدمتهم رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي.

وأذنت اللجنة التونسية للتحاليل المالية للبنوك التونسية والديوان الوطني للبريد بتجميد أموال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وابنه معاذ وصهره رفيق عبد السلام، والأمين العام السابق للحركة حمادي الجبالي وابنتيه، والقياديين في الحركة، الناجح لطيف وعبد الكريم سلمان.

وورد في نص المراسلة أن "قاضي التحقيق الأول في مكتب الثالث والعشرين بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس أصدر إذناً يقضي بتجميد الحسابات البنكية والأرصدة المالية التابعة للأشخاص الآنف ذكرهم، ووضع أرصدتهم في حساب انتظاري على ذمة القضية.

وجاء هذا القرار، لوجود شبهة تبييض أموال في إطار الأبحاث المتعلقة بقضية جمعية "نماء تونس" التي تلاحقها اتهامات بتلقّي أموال مشبوهة من جهات مجهولة في الخارج تقدّر بالمليارات، والمرتبطة بالجهاز السري لحركة النهضة.

ومنذ أسابيع، تم فتح هذه القضية، وفقاً لشكوى قدّمتها هيئة الدفاع عن المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، والتي جاء فيها، أن أحد قيادات حركة النهضة، انتفع بتحويلات بنكية في حسابه المفتوح بأحد البنوك في دولة خليجية على علاقة وطيدة بتنظيم الإخوان العالمي متأتٍ من حساب تابع لأجهزة تلك الدولة الأجنبية بقيمة 20 مليون يورو خلال شهر يوليو 2013، وقد تعمّد المعني سحب تلك الأموال وإدخالها الى تونس واستغلالها في تمويل أنشطة مشبوهة عبر جمعية "نماء تونس".

(م ش)