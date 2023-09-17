تجمُّع نساء زنوبيا: سنرفع وتيرة نضالنا لتحقيق الحرية الجسدية لقائدنا

أوضحت عضوة مجلس تجمّع نساء زنوبيا، هناء المشعل: "تشديد دولة الاحتلال التركي العزلة المفروضة على القائد عبد لله أوجلان انتهاك لكافة المواثيق الدولية والإنسانية، حيث تفرض عليه عقوبات منتهكة للأخلاق والإنسانية".

رسالة

وبيّنت "أن هذه العقوبات تخالف جميع الأنظمة والقوانين الخاصة بالسجناء السياسيين، ولكن العالم لم يحرك ساكناً وكأنه مشارك في هذه المؤامرة، وعلى الرغم من ذلك نحن واثقون من عزيمة وصمود القائد آبو، والمقاومة التي يبديها رسالة مقدسة لجميع شعب المنطقة".

وأشادت بفكر وفلسفة القائد عبد لله أوجلان ودوره في تنظيم المجتمع وأكدت تأثير فكره الإيجابي الكبير على المجتمع وخاصة المرأة، مبيّنة أن أعداء الفكر الديمقراطي يعادونه من أجل ذلك، عبر تشديد العزلة المفروضة عليه.

وشددت "لنصعّد مقاومتنا ونرفع وتيرة النضال لتحرير أرضنا وتحقيق حرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية".

من جانبها، قالت عضوة المجلس، شهد العلي: "إن انتهاكات دولة الاحتلال التركي وجرائمه لم تتوقف منذ أن حاكت مؤامراتها الدنيئة بحق القائد آبو وشعب المنطقة ولا تزال تشدد العزلة المفروضة عليه وتمنع لقاء محاميه وعائلته به".

واستنكرت "هذه السياسة التي تعتبر انتهاكاً صارخاً للقوانين الإنسانية وسط صمت العالم الذي يدّعي دفاعه عن حقوق الإنسان، وهذا أكبر دليل على تآمرهم مع دولة الاحتلال التركي ضد القائد آبو وشعب المنطقة".

وأكدت على ضرورة مجابهة سياسات الأنظمة التي تحاول قمع الفكر الحر والديمقراطي والتمسك بفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان لحماية المكتسبات التي تحققت خلال ثورة شمال وشرق سوريا بفضل تضحيات الشهداء".

وشددت "سنرفع وتيرة نضالنا ومقاومتنا لنحقق أهدافنا في تحقيق الحرية الجسدية لقائدنا والخلاص من هذا المحتل التركي".

(ف)

ANHA