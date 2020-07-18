تجمّع رياضيّ بمشاركة 28 فريقاً في ناحية تربه سبيه

ونظّمت مدرسة براتي لكرة القدم في ناحية تربه سبيه، دوريّاً رياضيّاً لكرة القدم لمكونات ناحية تربه سبيه شارك فيه 28 فريقاً من الناحية وقراها. وتقام المباريات على أرض ملعب بخجي مزن في ساعات الليل بمعدّل مباراتين كل يوم، بنظام خروج الفريق المغلوب.

الإداري في اللجنة المشرفة على البطولة حسن طاهر أشار إلى أنّهم يهدفون من هذا التجمّع الرياضي إلى نشر ثقافة الأخوّة والمحبّة في المجتمع، وأكّد أنّهم سيقومون بتكريم الفرق الفائزة في المراكز الأولى.

حسن طاهر ناشد كافة الفرق والجماهير بمساندة لجان الدوري والتحكيم من أجل نجاح الدوري ونشر ثقافة كروية في ناحية تربه سبيه.

( ر ر )

ANHA