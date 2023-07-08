تجمّع نساء زنوبيا يدين إرسال رسائل تهديد للقائد عبد الله أوجلان

أدلى تجمّع نساء زنوبيا في الرقة، اليوم، بحضور عضوات من التجمّع، ومنظمات المجتمع المدني ومكاتب المرأة في الأحزاب السياسية ومجلس إدلب الخضراء، بياناً إلى الرأي العام بصدد المعلومات التي نشرت مؤخراً حول وضع القائد عبد الله أوجلان.

أدان البيان الذي قرأته الإدارية في التجمّع، شهرزاد الجاسم، في مستهله باسم منسقية تجمّع نساء زنوبيا في كل من الرقة والطبقة ومنبج ودير الزور، "هذا العمل الشنيع الإجرامي والمنافي لكافة المبادئ والأخلاق ومعايير حقوق الإنسان الدولية الحقوقية، بإرسال برقية تهديد إلى إمرالي مركز الخيانة والظلم، دون اسم أو عنوان".

وأضاف البيان: "الاحتلال التركي يحاول بهذه الممارسات والاستفزاز خنق إرادتنا وقوتنا من خلال التهديد بوضع السم للقائد والمناضل والفيلسوف عبد الله أوجلان الذي سارت على نهجه وفكره كافة الشعوب بقيادة وريادة المرأة الثورية الحرة".

ناشد البيان كافة النساء "رفع وتيرة نضالهن لتحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان".

طالب البيان منظمات حقوق الإنسان وكل معني بهذا الشأن باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لوضع حد لهذا العمل اللا أخلاقي والإجرامي والاطمئنان على وضع القائد والسماح لمحاميه وعائلته اللقاء به.

(م خ/ ف)

ANHA