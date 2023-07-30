تجمّع نساء زنوبيا يدعو للخروج إلى الساحات من أجل القائد عبد الله أوجلان

تفرض دولة الاحتلال التركي عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان، منذ أكثر من 25 شهراً، كما تمنع محاميه وذويه من اللقاء به، وإجباره على استلام رسائل تتضمن تهديدات بالقتل والاغتيال، الأمر الذي أثار موجة غضب عارمة في شمال وشرق سوريا وعموم كردستان.

عضوة لجنة التدريب في مجلس تجمّع نساء زنوبيا بالرقة، كنانة العبدو، أدانت في مستهل حديثها العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان.

وأشارت إلى رسائل التهديد التي سلّمتها دولة الاحتلال التركي وإدارة سجن إمرالي للقائد عبد الله أوجلان، قائلةً: "هذه التهديدات أن دلّت على شيء فإنها تدل على ضعف وجبن دولة الاحتلال التركي من القائد عبد الله أوجلان".

وأكدت مقاومة القائد عبد الله أوجلان للسياسات التي تمارس بحقه، قائلةً: "كلنا يقين بأن القائد عبد الله أوجلان لن يكترث لهذه السياسات؛ لأنه قائد طموح وذو رؤية واسعة، ولن تؤثر فيه مثل هذه الرسائل المسمومة".

وعن نشاطات تجمّع نساء زنوبيا في سياق رفع العزلة المشددة عن القائد عبد الله أوجلان، أوضحت كنانة العبدو أنهن في التجمّع سيصعّدن من وتيرة نضالهن بشتى الوسائل والطرق، "من خلال المسيرات والتظاهرات الحاشدة التي سننظمها في كافة مناطق شمال وشرق سوريا".

كذلك عبر الإدلاء بالبيانات واللقاءات الصحفية المطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، على ما ذكرته كنانة العبدو، وأكدت أيضاً "سنرفع صوتنا في وجه دولة الاحتلال التركي وإدارة سجن إمرالي، حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان".

دعت عضوة لجنة التدريب في مجلس تجمّع نساء زنوبيا بالرقة، كافة النساء لرفع وتيرة النضال والخروج إلى ساحات المقاومة في وجه انتهاكات دولة الاحتلال التركي وإدارة سجن إمرالي والضغط عليهما لكسر العزلة عن القائد عبد الله أوجلان وتحقيق حريته الجسدية.

(ي م)

ANHA