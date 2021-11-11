تجمّع نساء زنوبيا في دير الزور: حكومة دمشق تستخدم وسائل الإعلام بهدف زعزعة الأمن

بدأت الندوة التي حضرها العشرات من الأهالي بالوقوف دقيقة صمت، تلتها كلمة عضوة تجمّع نساء زنوبيا، مريم الزغير، التي تحدثت حول مجمل الأوضاع الراهنة والهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا.

ونوّهت مريم الزغير إلى أنهم؛ باسم أهالي دير الزور، يرفضون أي تدخّل خارجي في مناطقهم، وأشارت إلى أن "قوات حكومة دمشق تستخدم وسائل الإعلام بهدف زعزعة الأمن الاستقرار وبث الرعب بين الأهالي في مناطقنا".

وعلى هامش الندوة، تحدثت عضوة تجمّع نساء زنوبيا في منطقة أبو خشب، زهرة التايه، لوكالتنا، وأكدت رفض أهالي المنطقة للعدوان التركي والاحتلال، وأضافت: "لن نتنازل عن أي شبر من الأراضي السورية التي رويت بدماء شهدائنا".

وفي ختام الندوة، أصدر المشاركون بياناً شجبوا فيه "انتهاكات واعتداءات الدولة التركية بحق أهلنا وأرضنا وشعبنا"، كما ناشد البيان المجتمع الدولي وضع حد لجرائم الدولة التركية.

(ع ع/ك)

ANHA