تجمّع نساء زنوبيا في الرقة يربط هجوم داعش بهجمات الاحتلال التركي على عين عيسى

ربطت أطراف وجهات سياسية هجوم خلايا مرتزقة داعش على سجن الصناعة بحي غويران في الحسكة مساء يوم الخميس (20 كانون الثاني الجاري) المخصص لاحتجاز مرتزقة داعش المعتقلين ومحاولة اختراق أسوار السجن من أجل إطلاق سراحهم بهجمات دولة الاحتلال التركي على ناحية عين عيسى وتل تمر وزركان.

ويرى مراقبون أن هجمات الاحتلال التركي كانت محاولة لتغطية مرتزقة داعش في هجومهم على السجن، عبر فتح جبهات مع قوات سوريا الديمقراطية وتشتيت انتباهها.

مؤامرة

وفي لقاء أجرته وكالتنا مع عضوات في تجمّع نساء زنوبيا في الرقة وريفها، شجبت خود العيسى "الهجمات الإرهابية على سجن غويران في الحسكة"، مبينة أن هذه الهجمات ما جاءت إلا من تنظيم إرهابي جهّز لها، ومؤامرة دولية تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في شمال وشرق سوريا.

إن تقييم أكثر من تقرير لهجوم خلايا مرتزقة داعش على سجن يحوي متزعمين لداعش أثبت أنه مدعوم تركيّاً، بهدف إحياء داعش من جديد، ورأت خود في هذا السياق "أن الهدف من هذه الأحداث هو إخراج سجناء مرتزقة داعش من السجون وإنعاشهم في المنطقة مرة أخرى، لكن هذه المحاولة باءت بالفشل"، مرجعة الفضل الأكبر إلى قوى الأمن الداخلي وقوات سوريا الديمقراطية.

عضوة تجمّع نساء زنوبيا أكدت وقوفهن إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية؛ لتحرير كامل الأراضي المحتلة من قبل الاحتلال التركي، كما شددت على إفشال المؤامرات الدولية "نحن نتسم بالإرادة القوية في تحرير شعبنا من ظلم الإرهاب الذي كنا نعيشه طيلة فترة سيطرة مرتزقة داعش".

هجمات الاحتلال تتزامن مع هجوم داعش

بدورها أشارت الناطقة باسم تجمّع نساء زنوبيا في الرقة، اعتماد الأحمد، إلى أن الهجمات على ناحية عين عيسى وتل تمر وبعض المناطق الأخرى تزامنت مع الهجوم على سجن الصناعة، وهذا يبرهن مدى التنسيق بين دولة الاحتلال التركي ومرتزقة داعش.

وأكدت أن "ما حدث في سجن الصناعة بغويران ومحاولة تهريب مرتزقة داعش من السجن في الحسكة، كان محاولة لإحياء داعش في المنطقة من جديد".

وأعربت الناطقة باسم تجمّع نساء زنوبيا في الرقة، اعتماد الأحمد، عن رفضها لكافة أجندات القوى المتصارعة في المنطقة، والتي تعمل على إحداث الفتن والحروب والاستفادة منها.

وطالبت عضوات تجمّع نساء زنوبيا في الرقة وريفها، في ختام حديثهم، المجتمع الدولي بإبداء موقفه تجاه هذه "الجماعات الإرهابية؛ لأنها ليست مسؤولية الإدارة الذاتية فقط، إنما مسؤولية العالم أجمع، ويجب عليه الوقوف إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية لمنع إحياء داعش من جديد".

(ي م)

ANHA