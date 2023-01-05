تجمّع نساء زنوبيا عن هجمات الاحتلال التركي: يعزز من نشاط داعش

كثفت خلايا مرتزقة داعش في الفترة الأخيرة، من هجماتها على الرقة ومناطق متفرقة من شمال وشرق سوريا، وذلك بالتزامن مع استمرار هجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقة.

في هذا الصدد، أشارت عضوة الهيئة الإدارية لمكتب تجمّع نساء زنوبيا، نسرين الحسن، أن هجمات مرتزقة داعش على الرقة "مؤامرة مدبرة"، ونوهت إلى أن هجمات المرتزقة والاحتلال التركي، تستهدف مكتسبات شعب شمال وشرق سوريا عامة والمرأة خاصة.

وفي تأكيدها على مواجهة كافة الهجمات التي تستهدف إرادة المرأة وشعب المنطقة، قالت نسرين الحسن: "سنقف في وجه داعش والاحتلال التركي، وسنرفع صوتنا عالياً في وجههم، ولن نسمح بتكرار جرائمهم بحقنا"، مشيرة إلى أن ما حققته المرأة من مكتسبات في ظل ثورة روج آفا وشمال وشرق سوريا أصبح مثالاً تقتدي به النساء حول العالم، ويستدعي المحافظة عليه وحمايته من التهديدات والهجمات.

فيما قالت الإدارية في مكتب تجمّع نساء زنوبيا، اعتماد الأحمد "خلال خمس سنوات - أي منذ تحرير الرقة من داعش - استطعنا تحرير أنفسنا من ذهنية داعش، وبذلنا جهوداً كبيرة للوصول إلى النساء اللواتي أثّر فكر المرتزقة عليهن، بغية تحريرهن".

وبشأن المحاولات المستمرة من قبل دولة الاحتلال التركي لإعادة إحياء داعش في المنطقة، أوضحت اعتماد الأحمد "عادت التنظيمات الإرهابية والاحتلال التركي لمهاجمة مكتسبات المرأة ومنجزاتها، وهذا يوضح مدى تخوفهم من المرأة، وتبين ذلك من استهدافهم لقياديات ورائدات ثورة 19 تموز".

وأكدت اعتماد الأحمد في ختام حديثها "يجب علينا نحن النساء، أن نكون ذوات موقف رادع من الاحتلالات والتنظيمات الإرهابية، عبر رفع وتيرة نضالنا للوقوف في وجه الهجمات الاحتلالية التي تتعرض لها المنطقة".

(ي م)

ANHA