تجمّع جماهيري في الحسكة دعماً لمقاومة الكريلا في جبال كردستان

شارك المئات من أهالي مدينة الحسكة، اليوم، في ساحة السريان بحي الناصرة بالحسكة شمال وشرق سوريا، في التجمع الجماهيري الداعم للمقاومة البطولية لقوات الكريلا في جبال كردستان

وشارك في التجمع الجماهيري الذي أقيم تحت شعار ""بإرادة الشعوب والكريلا سندحر الاحتلال والخيانة " أعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية، وقوى الأمن الداخلي.

ورفع المشاركون صور القائد عبدالله أوجلان وأعلام وحدات حماية الشعب والمرأة وأعلام مؤتمر ستار.

وبعد الوقوف دقيقة صمت عرض سينفزيون عن مقاومة الكريلا في الجبال، وعزيمتها وإرادتها القوية في هذه المقاومة.

كما ألقى عضو مجلس الأعيان في الحسكة أكرم محشوش، كلمة قال فيها: "نحيي مقاومة الكريلا البطولية في الجبال، وإننا قلباً ووجوداً مع جميع قواتنا العسكرية التي تقاوم وتقاتل وتحارب العدو، وإننا الآن نعيش حرباً حقيقية بهذه الهجمات التي تشن بمساندة الحزب الديمقراطي الكردستاني لدولة الاحتلال التركي على قواتنا".

كما استنكر المحشوش مساعي دولة الاحتلال التركي في "التغيير الديمغرافي للمنطقة من خلال إسكانها لاجئين من محافظات أخرى وتهجير أهلها قسراً منها"

وأشار محشوش إلى أن هناك اتفاقاً بين الحكومة العراقية ودولة الاحتلال التركي في تآمرها على المنطقة.

وأكد محشوش على أنهم وقواتهم العسكرية سيقاومون وسيكونون يداً واحدة "حتى هزيمة العدو والنصر".

كما ألقت المستشارة الإدارية لشمال وشرق سوريا زينب شيتكا، كلمة قالت فيها إن هدف دولة الاحتلال التركي من الاستيطان هو محو وجود الكرد، وإعادة السيناريو العثماني، منوهةً لخيانة عائلة البرزاني في مساندتها لعدو الكرد أردوغان.

وأكدت زينب شيتكا على المقاومة حتى استرجاع جميع الأراضي المحتلة والعودة إليها.

وانتهى التجمع بترديد شعارات تحيي مقاومة الكريلا.

(كروب/ك)

ANHA