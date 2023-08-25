تجمع نساء زنويبا يدين استهداف طاقم فضائية Jin TV

وأصدر تجمع نساء زنوبيا بياناً بصدد الهجوم الذي استهدف سيارة تابعة لفضائية Jin TV عبر مسيرة للاحتلال التركي.

وجاء في مستهل البيان:

"تستمر دولة الاحتلال التركي في ممارسة سياستها الممنهجة ضد مشروع الأمة الديمقراطية والذي ترجم على ارض الواقع بطليعة المرأة وتضحياتها. كما تقوم بالتكثيف من استهداف المرأة ومكتسبات ثورتها في محاولة منها لكسر اراده المرأة وشعبنا في شمال وشرق سوريا.

فهذه المرة كان استهداف الصحفيات من فضائية المرأة JlN Tv عبر شن هجماته على سيارة تقل الصحفيات الى عملهن مما ادى الى استشهاد احد العاملين في الفضائية نجم الدين فيصل واصابه مراسله الفضائية دليله عكيد بجروح أثناء توجهها لعملها الصحفي. إن هذا النوع من الاستهداف هو لكبت صوت الحقيقة ومن يعمل على فضح جرائمه في شمال وشرق سوريا".

تجمع نساء زنوبيا استنكر في بيانه "هذا الهجوم التركي البعيد كل البعد عن القوانين والانسانية بحق ابناء وشعبنا وصحفيينا الذين عملوا دون كلل لإيصال صوت المرأة ومكتسبات ثورتنا إلى العالم". كما جدد العهد "أمام عظمه شهدائنا برفع وتيرة نضالنا مع صحفيينا وكل الاعلاميات اللواتي يمثلن صوت الحق لكشف جميع الممارسات والجرائم التي يقوم بها الاحتلال التركي ومرتزقته بحق مشروعنا واهدافنا. ونوجه صوتنا للمحتل التركي وكل من يقف معه ويدعمه بانهم لن يستطيعوا حجب شمسنا مهما ارتكبوا من مجازر بحق أبنائنا وبناتنا وسنعمل بكل قوه واراده لإعادة أرضنا المحتلة وننتقم لكل قطرة دم من دماء شهدائنا".

وحمل البيان في ختامه جميع المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي مسؤولية ما يجري من "ارتكاب جرائم بحق شعبنا وقياداتنا في شمال وشرق سوريا لصمتهم وعدم القيام بمسؤولياتهم اتجاه شعب يرتكب بحقه يومياً أبشع أنواع الإبادة والمجازر والاحتلال".

(ك)