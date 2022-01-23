تجمع نساء زنوبيا: هجمات تركيا المتزامنة مع الهجوم على سجن الصناعة دليل مؤازرتها الحقيقية لداعش

أدلى تجمع نساء زنوبيا في الرقة وريفها، بياناً، استنكر من خلاله هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا التي تزامنت مع هجوم خلايا مرتزقة داعش على سجن الصناعة في الغويران بمدينة الحسكة.

وتجمعت العشرات من عضوات تجمع نساء زنوبيا في الرقة أمام مكتب التجمع، للإدلاء بالبيان الذي قرئ من قبل الناطقة باسم التجمع، اعتماد الأحمد.

وأشار البيان إلى أن تزامن تصعيد هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته على مناطق شمال وشرق سوريا بالتزامن مع هجوم مرتزقة داعش على سجن الصناعة في مدينة الحسكة، هو للتخفيف عن داعش عبر فتح جبهات في مناطق الشهباء وشنكال وتل تمر وعين عيسى.

وأكد البيان أن هجمات الاحتلال التركي هي محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار، ومؤازرة حقيقية للقوى الإرهابية في الحسكة وشمال وشرق سوريا، كما أنها محاولة لكسر إرادة قوات سوريا الديمقراطية، التي تمكنت من إفشال الخطة الخبيثة للنظام التركي.

ولفت البيان إلى دور كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني وروسيا في هذا المخطط وذلك عبر الضغط على الإدارة الذاتية من خلال إغلاق المعابر لخلق بيئة مناسبة للبدء بخطط جديدة لإعادة التنظيمات الإرهابية، ورأى أن الهجوم على سجن الصناعة كان خطة جرى التجهيز لها منذ أشهر.

ولفت البيان أن الخطة كانت تتضمن تزويد مرتزقة داعش بالسلاح للاستيلاء على مدينة الحسكة وصولاً إلى تل تمر، وأوضح أن هدف المرتزقة كان تأمين ممر مع تركيا لتزويدهم بالسلاح.

وخلال البيان دعا تجمع نساء زنوبيا في الرقة وريفها، المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان للسعي من أجل إيقاف المخططات والأعمال الوحشية التي ترتكب بحق الشعوب والمواطنين العزل.

كما دعا شعوب شمال وشرق سوريا للوقوف صفاً واحداً والتكاتف يداً بيد في مواجهة كافة الهجمات التي تهدد أمن المنطقة.

وأعرب التجمع في ختام بيانه عن كامل دعمه ومساندته لقوى الأمن الداخلي وقوات سوريا الديمقراطية لإفشال كافة المخططات والمؤامرات التي تحاك ضد شعوب شمال وشرق سوريا.

(ا ع/ي م)

ANHA