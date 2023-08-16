تجمع نساء زنوبيا يطلق حملة توعية حول زواج القاصرات وجرائم قتل النساء

أطلق مكتب تجمع نساء زنوبيا في منبج وريفها حملة توعية بأضرار زواج القاصرات وتأثيراته السلبية على المجتمع وبجرائم القتل التي ترتكب ضد المرأة.

وتضمنت الحملة توزيع بروشورات توعوية على مداخل مدينة منبج وفي الأحياء للتوعية بالضرر الذي تسببه هذه الظاهرة على الفرد والمجتمع.

عضوة تجمع نساء زنوبيا سارة حباق قالت حول الحملة: "أطلقنا حملة مضمونها لا لزواج القاصرات ولا لقتل النساء وتستهدف هذه الحملة الريف والمدينة ".

وأوضحت سارة أن الهدف من الحملة هو الحد من زواج القاصرات "لأن هذا الموضوع منتشر كثيراً ويؤدي إلى انتشار الطلاق بنسبة كبيرة".

عضوة لجنة تدريب تجمع نساء زنوبيا آسيا محمد قالت إن الحملة تستمر شهرين، وهدفها توعية النساء من البلدات والمجالس والكومينات، وتوعية المجتمع بأكمله من هذا المرض الخطير الذي يتسبب بكوارث مجتمعية ".

بدورها قالت العضوة في قوى الأمن الداخلي بشرى مصطفى: "في ظل ما يعانيه مجتمعنا من تأثير الآفات والجرائم المجتمعية أردنا الخروج بحملة توعية حول أضرار زواج القاصرات وتعدد الزوجات وحالات قتل النساء، وكل هذه الجرائم ضحيتها الأولى والأخيرة هي المرأة ".

وبينت بشرى مصطفى " في الشهر الماضي كانت هناك أربع محاولات انتحار وكانت هناك حالتان من القتل بداعي الشرف، أما بالنسبة لحالات الطلاق فبلغت 25 حالة طلاق".

وأكدت بشرى مصطفى في ختام حديثها "إننا كنساء مدينة منبج سوف نقوم بدورنا في مواجهة كل الأمراض التي يتعرض لها مجتمعنا من المخدرات وزواج القاصرات وجرائم القتل ضد المرأة حتى ننهض بمجتمعنا ونجعله يقف معافىً سليماً من كل ما يحاول أعداء المجتمع تصديره لمجتمعنا لهدم ما حققه من إنجازات ".

(م ش/ك)

ANHA