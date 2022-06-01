تجمع نساء زنوبيا يحتفل بالذكرى السنوية الأولى لتأسيسه في الرقة

شاركت في الاحتفالية التي نظمها التجمع في منتزه مشوار جنوب مدينة الرقة، عضوات مكتب تجمع نساء زنوبيا في الرقة والطبقة ودير الزور ومنبج، وعدد من عضوات المؤسسات المدنية والعسكرية، ورئيسة هيئة المرأة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جيهان خضرو.

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت، تلاه إلقاء كلمة من قبل الناطقة باسم تجمع نساء زنوبيا خود العيسى، رحبت من خلالها بكافة المشاركات بالاحتفالية، وأكدت على ضرورة مواصلة العمل حتى تحقيق الحرية والمساواة للمرأة.

تطرقت خود العيسى خلال حديثها، إلى الأعمال التي قام بها التجمع، وقالت "يعد تجمع نساء زنوبيا ثمرة نضال المرأة في المناطق المحررة، بعد 5 أعوام متتالية من الجهد والنضال والعمل المستمر حتى حققنا مكتسبات ستكون ميراث لجميع النساء التي تعرضت للظلم والعبودية".

خلال كلمتها، أعلنت الناطقة باسم تجمع نساء زنوبيا عن بدء حملة الاجتماعات الموسعة التي ستستهدف الأرياف والمدن من أجل التوعية للقضاء على العنف ضد المرأة، ومكافحة جرائم القتل والانتحار وتعدد الزوجات وتزويج القاصرات؛ كل هذه المشاكل المجتمعية التي تؤثر سلباً على الفرد والمجتمع.

ووردت العديد من برقيات التهنئة من كافة المؤسسات المدنية والعسكرية ومؤتمر ستار، تلاها تأدية عدد من العروض المسرحية من قبل فرق المركز الثقافي في الرقة والطبقة، تناولت المسرحيات واقع المرأة وما تتعرض له من انتهاكات، كما طرحت مخاطر تزويج القاصرات.

وقدمت العديد من المؤسسات المشاركة في الاحتفالية، هدايا رمزية لتجمع نساء زنوبيا بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتأسيسه.

وأُعلن تأسيس تجمع نساء زنوبيا خلال مؤتمر، عقد بمدينة الرقة في السادس من شهر حزيران/ يونيو العام الفائت، بمشاركة 150 مندوبة وممثلة عن القوى السياسية والعسكرية في شمال وشرق سوريا، وهو تنظيم نسائي يعنى بتنظيم المرأة في كافة المجالات، وله مكاتب في الطبقة ومنبج ودير الزور.

في ختام الاحتفالية، أدلى تجمع نساء زنوبيا ببيان إلى الرأي العام، قرأته الناطقة باسم التجمع خود العيسى.

البيان أكد "منذ بداية الأزمة السورية والمرأة تدافع وتناضل ضد كافة أشكال العنف والاضطهاد لتنال كامل حقوقها في كافة مجالات الحياة بثورتها، ثورة المرأة في شمال وشرق سوريا التي بدأت من روج آفا وامتدت إلى كافة مناطق شمال وشرق سوريا".

وأضاف "حيث حاربت أعتى المجاميع الإرهابية، وبإرادتها حررت كامل أراضيها وحققت قفزات نوعية على كافة الصعد بالرغم من جميع التحديات التي واجهتها منها سياسات النظام القمعية وابتعاده عن حل الأزمة السورية، إلى جانب ممارسات الاحتلال التركي في المناطق المحتلة، من قتل وتهجير والاتجار بالنساء واعتقال النساء السوريات".

وأدان تجمع نساء زنوبيا ما تعرضت له المسنة السورية "ليلى محمد" البالغة من العمر (70 عاماً) من جريمة اعتداء من قبل مواطن تركي في مدينة ديلوك شمال كردستان، وأساليب الضرب والإهانة بحق المرأة السورية "أينما كانت وأينما تكون في الداخل والخارج".

وعبر بيانه، دعا التجمع جميع النساء السوريات إلى إعلان التضامن والدعم والتعاون حيال ما يحدث بحق النساء السوريات في المناطق المحتلة من قبل الاحتلال التركي الذي يمارس انتهاكات لا أخلاقية ولا إنسانية بحقهن.

(أ ع/ي م)

ANHA