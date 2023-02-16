تجمع نساء زنوبيا يدين منع إدخال المساعدات إلى المناطق المنكوبة ويطالب بفتح المعابر

أدلى تجمع نساء زنوبيا اليوم الخميس، ببيان أدان خلاله سياسات دولة الاحتلال التركي ومنعها دخول المساعدات إلى المناطق المنكوبة، وذلك أمام أكاديمية الشهيدة آدار هارون في الحي الثالث شمال مدينة الطبقة، بحضور عضوات حزب سوريا المستقبل وإداريات لجان الإدارة المدنية الديمقراطية في الطبقة.

وقُرئ البيان من قبل الناطقة باسم تجمع نساء زنوبيا، خود العيسى، وجاء في نصه:

"يعزي تجمع نساء زنوبيا ذوي الضحايا الذين قضوا تحت الأنقاض نتيجة الزلزال الذي ضرب كل من باكور وتركيا وسوريا في السادس من الشهر الحالي، والذي راح ضحيته الآلاف من الأشخاص. بعد هذه الكارثة لم تفسح دولة الاحتلال التركي وحكومة دمشق المجال أمام المنظمات الإنسانية والمساعدات للدخول إلى المناطق المنكوبة، ما أدى إلى فقدان الكثير من الأشخاص لحياتهم وبقاء الكثيرين تحت الأنقاض".

أدان البيان "السياسات والممارسات التي تُعرض الشعب والبشرية للخطر"، مستنكراً "سياسات دولة الاحتلال التركي حيال أهلنا الكُرد في المناطق المنكوبة، حيث ترك المناطق الكردية دون مساعدات في ظل هذه الكارثة، ولم تتم إرسال فرق الإنقاذ وسيارات الإسعاف والمعدات اللازمة لإخراج المدنيين من تحت الأنقاض وتم توجيه المساعدات إلى مناطق معينة".

وأثنى البيان على جهود "أهالي شمال وشرق سوريا من أجل تقديم المساعدات ومد يد العون إلى أهلنا في المناطق المنكوبة في صورة تجسد أخوة الشعوب والعيش المشترك الذي نادى به وطالب بتحقيقه القائد أوجلان".

واُختتم بيان التجمع بالمطالبة بفتح جميع المعابر لإدخال المساعدات، وتوجيه النداء إلى الأهالي المتضررين بالقول: "بيوتنا بيوتكم وأبوابنا مفتوحة لكم".

(ع ص/ف)

ANHA