تجمع نساء زنوبيا يدين هجمات الاحتلال ويؤكد أن الإرادة القوية لديهن لن تثنى

تجمعت العشرات من عضوات تجمع نساء زنوبيا أمام مقر التجمع وسط مدينة الرقة، لقراءة

بيان تنديداً بهجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا.

البيان قرئ من قبل الناطقة باسم التجمع خود العيسى، وجاء في مستهله: "غدر الفاشية التركية ومرتزقتها وأعمالها اللاأخلاقية واللاإنسانية لا تنتهي, وتقوم بقصف عشوائي على النواحي والقرى".

البيان أشار إلى تصعيد الاحتلال التركي من هجماته وتحدث عن مجزرة يوم أمس في تل رفعت والتي راح ضحيتها 3 شهداء:" صعد الاحتلال التركي وتيرة قصفه مستهدفاً المناطق الآهلة بالسكان, وأكبر دليل على ذلك ما حدث يوم أمس استهدف تل رفعت بالقذائف التي راح ضحيتها ثلاثة شهداء والعديد من الضحايا والجرحى".

وأوضح البيان "إن طائراتهم المسيرة والقذائف العشوائية قتلت العديد من الأبرياء من نساء وأطفال, ماذا بعد ومتى سينتهي هذا الصراع, أين من يدعون حقوق الإنسان, هل أصبح الحامي هو الجلاد".

تجمع نساء زنوبيا استنكر جرائم الاحتلال التركي وأكد أن إرادتهن قوية في وجه الاحتلال: "إننا باسم جميع النساء في المناطق المحررة المناضلات ندين ونستنكر هذا العدوان الإجرامي البربري الفاشي الذي يخلو من الأخلاق والإنسانية والعدالة ,ومهما يفعلوا ومهما يستهدفوا فلن يثنوا من عزيمتنا في إنجاح مشروعنا, مشروع الأمة الديمقراطية, مشروع أخوة الشعوب".

البيان اختتم بالتأكيد على الوقوف مع قوات سوريا الديمقراطية والسير على خطا الشهداء: "سوف نقف يداً بيد مع قواتنا ضد كل تهديد لأمن واستقرار مناطقنا, وإعادة كل شبر من أراضينا, وستبقى شهيداتنا وشهداؤنا المنارة التي تنير درب نضالنا لإنجاح فلسفة وفكر قائد الإنسانية عبدالله أوجلان".

(أ ع/سـ)

ANHA